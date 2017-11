Izbrali so državne svetnike: vrnitev Franca Kanglerja

(Foto: Mia Media)

Na volilnih zborih po Sloveniji so popoldne izbirali državne svetnike, ki bodo naslednjih pet let v državnem svetu zastopali lokalne interese. Volilni zbori so potekali v 22 volilnih enotah, v vsaki pa so izvolili po enega svetnika.

Med skupno 70 kandidati je bilo kar nekaj županov, za nov mandat pa se je potegovala več kot polovica sedanjih svetnikov.

Med izvoljenimi v oči bode ime Franca Kanglerja. Da Kangler kuje vrnitev v politiko, tudi na državni ravni, ni skrivnost. Nekdanji mariborski župan se je moral leta 2012 posloviti, potem ko je postal glavni povod za najbolj množične proteste v samostojni Sloveniji. Po treh mariborskih vstajah je odstopil, kasneje pa se je proti njemu vsul plaz obtožnic in sumov o slabem gospodarjenju in korupciji. Kangler je vseskozi zanikal krivdo v vseh primerih in vztrajal, da gre za politično gonjo. V zadnjih petih letih se je medtem večina teh primerov že končala - v Kanglerjev prid.

Kangler je v državni svet že bil izvoljen. Leta 2012 je bila njegova izvolitev predmet hude krvi v Državnem svetu, Kangler pa tarča pozivov, naj zaradi ovadb in nezadovoljnih Mariborčanov odstopi iz moralnih in etičnih razlogov ter tako zagotovi verodostojnost DS.

Po izvolitvi 2012 se je s Kanglerjevim mandatom ukvarjalo celo Ustavno sodišče, ki je nato odločilo, da se razveljavi sklep državnega sveta, da se Kanglerjev mandat ne potrdi, in Kanglerja poslalo v DS.

Tam je ostal vse dokler ni postala pravnomočna njegova obsodba na sedemmesečno zaporno kazen zaradi posredovanja pri dodelitvi občinskega stanovanja vedeževalki Karin Ježovita. Leta 2014 ga je tako v DS nadomestil kungoški občinski svetnik Rudi Matjašič.

Leta 2016 je bil nato Kangler rešen vseh obtožb v "zadevi vedeževalka".

Seznam izvoljenih državnih svetnikov po volilnih enotah. Vir: volilne komisije volilnih enot; podatki so zaenkrat še neuradni.

1. volilna enota (Ljubljana)

Dejan Crnek

2. volilna enota (Kamnik)

Franc Rokavec

3. volilna enota (Maribor)

Franc Kangler

4. volilna enota (Slovenska Bistrica)

Milan Ozimič

5. volilna enota (Celje)

Marko Zidanšek

6. volilna enota (Velenje)

Bojan Kontič

7. volilna enota (Ptuj)

Rajko Fajt

8. volilna enota (Ljutomer)

Branko Šumenjak

9. volilna enota (Kranj)

Igor Velov

10. volilna enota (Jesenice)

Bogomir Vnučec

11. volilna enota (Murska Sobota)

Marjan Maučec

12. volilna enota (Nova Gorica)

Tomaž Horvat

13. volilna enota (Tolmin)

Bojan Režun

14. volilna enota (Novo mesto)

Bojan Kekec

15. volilna enota (Črnomelj)

Samer Khalil

16. volilna enota (Sežana)

Davorin Terčon

17. volilna enota (Logatec)

Miroslav Ribič

18. volilna enota (Koper)

Boris Popovič

19. volilna enota (Slovenj Gradec)

Franc Golob

20. volilna enota (Krško)

Srečko Ocvirk

21. volilna enota (Trbovlje)

Matjaž Švagan

22. volilna enota (Grosuplje)

Dušan Strnad