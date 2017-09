Izjemna košarkarska zgodba se je iz parketa preselila na velika platna

»A ti sploh veš, kaj je košarka?«

Košarkar naj bo je zgodba o lenem, nerodnem, vedno lačnem in neskončno visokem Ranti, ki se mu življenje postavi na glavo, ko ga nekega dne učitelj telovadbe Salta povabi v košarkarsko ekipo. S tem se za Ranto začne razburljiva pot, pri vseh šolskih in obšolskih dogodivščinah pa ga spremlja in spodbuja duhoviti prijatelj/menedžer Smodlak. Iz lene nerode počasi zrase zagrizen športnik, zvest prijatelj in privlačen fant. Hkrati pa se skozi film spretno prepleta tudi Rantina ljubezenska zgodba - všeč mu je sošolka Metka, a je pri tem ravno tako neroden kot sprva pri košarki.

»Fantazijski svet Primoža Suhodolčana v knjigi Košarkar naj bo! je ponujal obilico izzivov pri njegovi adaptaciji v filmsko formo. Obenem je bila prisotna tudi velikanska odgovornost, saj so ob tej knjigi odraščale generacije in generacije otrok. Zato smo v celotni filmski ekipi in igralski zasedbi odvrgli predsodke in vstopili v nadrealni svet, v katerem kraljuje otroška domišljija in v katerem naši junaki skozi dogodivščine odkrivajo tegobe in radosti mladih let. Le brez strahu, ne glede na vašo starost, v ta svet lahko vstopite tudi vi,« je o preslikavi Košarkarja iz knjige na filmski trak povedal režiser Boris Petković.

»Vsak začetek je lahek, razen če ni težek…«

Priljubljeni slovenski pisatelj za otroke in mladino Primož Suhodolčan je o nastajanju knjižne uspešnice Košarkar naj bo! povedal: »Ko sem začel ustvarjati zgodbo o Ranti, je bila moja velika želja, da iz nje nastane tudi film. Knjigo sem pisal tudi z mislijo na scenarij. Sam sem zrasel ob filmih in še posebej ob stripu. Vstajal in pisal sem zjutraj, takrat ko se je prebujal dan in ko sonca še ni bilo videti. Še prej sem bil pokonci kot poštar, ki je prinesel časopis. Včasih so rekli: čista glava naj bi prinesla dober zapis. Mogoče pa res. Neizmerno sem vesel, da nam je skupaj z ekipo končno uspelo!«

Pot velike spremembe otroka v mladostnika film prikazuje z razigranostjo, humorjem in naklonjenostjo ter predstavlja pozitiven pristop k otroškemu razmišljanju in ponuja upanje za vsakega učenca, da lahko s prizadevanjem uspe tako v šoli kot drugje.

Suhodolčanovo razigranost in humor so odlično upodobili mladi igralci Klemen Kostrevc (Ranta), Matija Brodnik (Smodlak) in Gaja Filač (Metka), v odraslih vlogah pa jih imenitno dopolnjujejo Marko Miladinović (Salta), Gojmir Lešnjak Gojc (Tundra), Lado Bizovičar (Tini Trska) ter zaskrbljena starša Ana Maria Mitić in Matjaž Javšnik. Svež in privlačen, čudovitih barv, zabava za otroke in odrasle, ki se gleda na podoben način kot se bere knjiga - tako pravijo številni prvi odzivi, saj si je do danes film v kinematografih ogledalo že več kot 15 tisoč gledalcev, kar le še dodatno priča o aktualnosti te zgodbe.

Film Košarkar naj bo je svojo pot v slovenske kinematografe začel s prestižno nagrado za najboljši film po izboru občinstva in nagrado Vesna za najboljšo scenografijo na 20. Festivalu slovenskega filma. Košarkar pa navdušuje tudi v tujini. Po avgustovskem gostovanju na sarajevskem Filmskem festivalu se ekipa v naslednjih dneh odpravlja v Nemčijo na Mednarodni filmski festival za otroke in mlado občinstvo Schlingel v Chemnitzu, kjer se bo film predstavil na štirih projekcijah.

