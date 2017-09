Izkoristite lep in sončen konec tedna, v torek spet prihaja hladna fronta

Po turobnem in hladnem septembru, ki je zaznamoval prehod s poletja v jesen, je pred nami končno lep konec tedna s sončnimi žarki in temperaturami okoli 20 stopinj Celzija. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo suho vreme nadaljevalo do vključno ponedeljka, v torek in v noči na sredo pa pričakujejo vpliv vremenske motnje.

Danes nekaj sonca, jutri še več

Kot je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso), bo danes delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Na Primorskem bo pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po kotlinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija.

V nedeljo bo večinoma sončno, le v zahodnih krajih se bo občasno zmerno pooblačilo. Zjutraj in deloma dopoldne bo po kotlinah megla ali nizka oblačnosti. Burja na Primorskem bo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju 10, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem malo nad 20 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo precej jasno in sprva ponekod po nižinah megleno. Popoldne se bo na zahodu oblačnost povečala. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

V torek se bo vreme spet poslabšalo. (Foto: iStock)

V torek nad naše kraje prihaja hladna fronta

V torek bo nato naše kraje prešla hladna fronta. Za njo se bo nad Alpami in deloma srednjo Evropo spet okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Pretežno oblačno bo, predvsem v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

V noči na sredo se bodo padavine razširile na vso državo in v sredo zjutraj ponehale. Nato bo predvidoma do konca tedna stabilno vreme, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.

