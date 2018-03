Zima še ni rekla zadnje, za notranjost Slovenije napovedano novo sneženje

Čeprav se je obdobje ostrega mraza končalo in so se temperature dvignile nad ledišče, pa zima po napovedih vremenoslovcev še ni rekla zadnje.

"Nedelja prinaša sredi dneva in popoldne kar precej sonca, v ponedeljek popoldne in zvečer pa bo v notranjosti Slovenije spet snežilo," so zapisali na Twitterju.

Danes zjutraj in dopoldne se je marsikje v notranjosti Slovenije zadrževala megla ali nizka oblačnost, na Primorskem pa piha šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso).

Sneženje bo ponehalo v torek zjutraj

Na Darsu so povedali, da so v letošnji zimi skupno porabili že več kot 40.000 ton posipnega materiala. Njihovo dolgoletno povprečje je sicer približno 25.000 ton.

Jutri bo oblačno. Dopoldne se bodo v zahodni in južni Sloveniji začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo popoldne nekoliko okrepile in do večera razširile na vso Slovenijo. Po nižinah v notranjosti bo večinoma snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od 0 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

V torek zjutraj bo sneženje v osrednji in vzhodni Sloveniji ponehalo, v severovzhodni Sloveniji se bo popoldne delno zjasnilo. Predvsem na Primorskem in Notranjskem pa se bodo padavine pojavljale tudi čez dan. Po nižinah bo povečini deževalo.

Na vzhodu države bo največ sonca

V sredo bo na vzhodu nekaj sončnega vremena, drugod bo večinoma oblačno, predvsem v jugozahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Neobičajno nizke temperature so na Primorskem prizadele oljkarje in sadjarje.

Od srede do ponedeljka bo prevladovalo oblačno vreme, več sonca bo na vzhodu, tam bo pihal jugozahodni veter. Predvsem v zahodni polovici države bodo občasne padavine, po nižinah kot dež, popoldanske temperature bodo povečini nad 5 stopinj Celzija.

Zima bo vztrajala še najmanj nekaj dni.

Stanje na cestah

Prometnoinformacijski center voznike obvešča, da je zaradi zimskih razmer prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike:

- na regionalni cesti Ajdovščina - Col - Črni Vrh - Godovič;

- na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babno Polje.

Za tovorna vozila nad 7,5 ton je zaradi zimskih razmer na hrvaški strani zaprt mejni prehod Metlika. Tovorna vozila, namenjena na mejni prehod Metlika, se izločajo v Novem mestu in Metliki, do Metlike je promet dovoljen.

