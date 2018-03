Izmišljeni zdravniki, lažne trditve in nemogoči učinki

Tržni inšpektorat ima nekaj navodil, po katerih lahko tudi sami prepoznate, ali gre za spletno prevaro: ves čas je ponujena cena s popustom ali akcijska cena, na spletni strani se pojavljajo obvestila, ki vas priganjajo k odločitvi za nakup, obljubljena je lahko stoodstotna garancija za zadovoljstvo, ponudniki so pogosto iz tretjih držav, telefonska številka daje vtis, da gre za slovensko telefionsko številko, a se v resnici nahaja pri tujem operaterju ...



Zdravniki pa opozarjajo, da se zadnje čase tudi v slovenskih medijih pojavlja vse več zavajajočih "zdravstvenih" oglasov. Gre za izdelke in metode, ki naj bi zdravili ali preprečevali bolezni, v resnici pa ne le, da ne prinesejo tistega, kar obljubljajo, temveč lahko nekateri celo škodijo. Mnogi kupci, bolniki oziroma potrošniki se niti ne zavedajo, da v oglasih nastopajo tudi lažni zdravniki, da so v oglasu navedene lažne trditve o boleznih in obljubljeni nemogoči učinki. Oglas, ki obljublja povrnitev slušnih sposobnosti v 27 dneh, kapsule, ki naj bi rešile 97 odstotkov vzrokov za uhajanje urina, krema, ki naj bi zdravila luskavico ... Kakšna so opozorila in pojasnila zdravnikov?