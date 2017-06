Izognite se čakalnim vrstam na ljubljanski urgenci: 'Bolj je pozno, bolj je grozno'

UKC Ljubljana ima po novem na svojih spletnih straneh vpogled v število čakajočih.

Univerzitetni klinični center Ljubljana je na svojih spletnih straneh pripravil vpogled v število čakajočih. Tako bodo poškodovanim z manjšimi poškodbami, kakršna je na primer zvit gleženj, omogočili čim manj čakanja. Na spletni strani bodo namreč lahko videli število čakajočih.

Kot so sporočili iz UKC Ljubljana, bolnikom odslej ne bo treba več ugibati, ali je na kirurški urgenci velika gneča in kdaj je najbolj primeren čas za obisk. Bolniki si lahko ogledajo število čakajočih na tej povezavi.

Število čakajočih na urgenci je nepredvidljivo. Odvisno je od letnega časa, dneva v tednu, ure dneva, kompleksnosti obravnave trenutnih bolnikov in še drugih dejavnikov. Običajno je čakalni čas na pregled najkrajši med tednom dopoldne, med 8. in 12. uro.

Dan na ljubljanski kirurški urgenci se večinoma začne relativno mirno in brez gneče, preko dneva pa je gneča vedno večja. Na urgenci namreč velja pregovor: "Bolj je pozno, bolj je grozno." Danes ob 16. uri je bilo denimo v urgentnem kirurškem bloku 24 čakajočih na obravnavo in 34 bolnikov v obravnavi, na internistično prvo pomoč pa jih je čakalo 13, medtem ko jih je bilo 15 v obravnavi.

Vrstni red obravnave določajo glede na stopnjo nujnosti in čas čakanja. Prednost pri obravnavi imajo življenjsko ogroženi bolniki. Povprečni čas obravnave v urgentnem kirurškem bloku pa znaša okvirno tri ure in je odvisen od števila čakajočih bolnikov in zahtevnosti obravnave.

Pri osmih čakajočih bolnikih je okvirni čas obravnave predvidoma od dve do tri ure. Če je čakajočih bolnikov do 14, se čas obravnave podaljša do štiri ure, če je čakajočih več kot 14, pa je tudi čas obravnave daljši od štirih ur. V takem primeru bolnikom z manjšimi poškodbami svetujejo pregled, ko bo čakajočih bolnikov manj, ali pa pregled v drugem urgentnem centru.