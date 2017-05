Izredni član uprave začenja z delom v Mercatorju

Potem ko je bil v sodni register vpisan sklep o imenovanju Gregorja Planteua za izrednega člana uprave Mercatorja, lahko ta danes začne delo. Njegova naloga bo bdeti nad Mercatorjevimi posli z večinskim lastnikom, hrvaškim Agrokorjem, ki je v postopku zaradi insolventnosti.

Gregor Planteu kot izredni član uprave Mercatorja danes pričenja z delom. (Foto: 24ur.com)

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je ob sprejemu sklepa na vladi 8. maja povedal, da je bil Planteu izbran na podlagi strokovnih izkušenj, saj ima znanje s področja upravljanja korporativnih financ, finančnega prestrukturiranja in implementacije kontrolnih sistemov. Po njegovih besedah gre za preventiven ukrep, saj da "obstaja resna ogroženost glede sposobnosti povrnitve prikrajšanja, ki bi lahko bilo posledica navodil večinskega lastnika".

Pristojen bo le za posle z Agrokorjem

Imenovanje Planteua v upravo Mercatorja je omogočil zakon o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za državo, ki ga je DZ sprejel konec aprila.

Kot izredni član uprave bo v Mercatorju pristojen le za posle z Agrokorjem in z njim povezanimi družbami, in sicer bodo, kot določa zakon, člani uprave in izredni član uprave odločitve glede vodenja teh poslov sprejemali soglasno.

O prestrukturiranju koncerna Agrokor bo izredni upravi svetovala ameriška družba AlixPartners, ki so jo Hrvati izbrali prek razpisa.

Planteu je med drugim deloval v multinacionalki Maersk in nazadnje v Rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško. Ravnanja vlade v primeru Mercatorja je vesel. "Predstavljajte si, da bi se zgodil najbolj črn scenarij, država pa ne bi storila ničesar, da ga prepreči. Vsak od nas mora biti vesel, da ga je," je komentiral zakon za zaščito Mercatorja.

Agrokor, ki je večinski delež v Mercatorju kupil leta 2014, je zaradi visokih dolgov zašel v velike težave z likvidnostjo in se znašel pod hudim pritiskom upnikov. Hrvaška vlada je prek posebnega zakona aprila letos v koncern imenovala posebno izredno upravo, ki bo vodila prestrukturiranje, vodi pa jo Ante Ramljak. Za svetovanje pri prestrukturiranju so prek razpisa izbrali ameriško družbo AlixPartners, pogodbo o prestrukturiranju koncerna pa naj bi uskladili v 12 mesecih.