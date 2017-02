Izteka se rok za vpis prvošolcev v osnovne šole

V kolikor starši menijo, da njihov otrok še ni pripravljen za vpis v šolo, lahko predlagajo odložitev šolanja, pri čemer pa je treba nepripravljenost posebej ugotavljati.

Možen je tudi predčasen vpis, ki ga zakon posebej ne ureja. V tem primeru morajo starši na šolo nasloviti vlogo, o kateri odloči ravnatelj, v primeru pritožbe pa pritožbena komisija.

V prihodnjem šolskem letu bodo v šolske klopi prvič sedli otroci, ki so bili rojeni leta 2011. (Foto: Thinkstock)

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je predčasno v osnovno šolo v povprečju vpisanih okoli 50 otrok na leto.

V Sloveniji so otroci ob vstopu v šolo stari od pet let in osem mesecev do šest let in osem mesecev, kar je po navedbah ministrstva podobno kot v večini držav z visoko razvitim šolskim sistemom.

Starši lahko otroka vpišejo v eno izmed 452 javnih ali eno izmed šestih zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javni program. Za učence s posebnimi potrebami je na voljo 28 osnovnih šol.

Otroka je treba vpisati v kraju, kjer stalno oziroma začasno prebiva. Starši ga lahko vpišejo tudi v drugo šolo, vendar mora ta s tem soglašati.

Leta 2011 se je v Sloveniji rodilo 21.947, leto prej pa 22.343. Posledično se je lani v 1. razred osnovne šole vpisala statistično največja generacija otrok v času samostojne Slovenije. Vpisanih je bilo 22.293 otrok.