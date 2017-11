Izvoljen še preostanek državnih svetnikov, zastopnikov funkcionalnih interesov

Po sredini izvolitvi 22 državnih svetnikov, ki v državnem svetu zastopajo interese lokalnih skupnosti, so bile danes na vrsti še volitve 17 zastopnikov socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov.

Teh je skupno sicer 18, a so danes volili enega manj, saj volilnega zbora za področje kulture in športa, ki ima v DS enega predstavnika, ni bilo oziroma so volitve prestavili.

Znana je tako skoraj celotna sestava DS v novem sklicu. Vsi državni svetniki so voljeni za dobo petih let.

Znana je skoraj celotna sestava DS v novem sklicu. (Foto: Blaž Garbajs)

Seznam izvoljenih državnih svetnikov, ki so jih izvolili znotraj posameznih interesnih skupin:

delodajalci

Mitja Gorenšček

Marija Lah

Jože Smole

Igor Antauer

delojemalci

Lidija Jerkič

Oskar Komac

Ladislav Rožič

Branimir Štrukelj

kmetje

Branko Tomažič

Cvetko Zupančič

obrtniki

Alojz Kovšca

samostojni poklici

Bojana Potočan

univerze, visoke in višje šole

Branka Kalenić Ramšak

vzgoja in izobraževanje

Tone Hrovat

raziskovalna dejavnost

Matjaž Gams

zdravstvo

Peter Požun

socialno varstvo

Boris Šuštaršič

O preostalih predstavnikih tako imenovanih funkcionalnih interesov so danes odločili na desetih volilnih zborih, na katerih so izvolili štiri predstavnike delodajalcev in delojemalcev, dva predstavnika kmetov ter po enega predstavnika obrtnikov, samostojnih poklicev, pa tudi petih negospodarskih dejavnosti, in sicer raziskovalne dejavnosti, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, univerz, visokih in višjih šol ter socialnega varstva.

Jerkičeva namesto Semoliča, Vriska zamenjal Branko Tomažič

Vrste delodajalcev bodo predstavljali direktor družbe Mahle Letrika Bovec Mitja Gorenšček, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Marija Lah, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole in generalni sekretar Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Igor Antauer.

V novem sklicu DS bo iz vrst funkcionalnih interesov tako precej novih imen. Nova svetnika sta tako na primer postala prva dama ZSSS Lidija Jerkič in podpredsednik KGZS Branko Tomažič. Iz svetniških vrst pa se med drugim poslavlja predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk.

Antauer in Lahova sta bila svetnika že v trenutnem sklicu, novinca pa sta Gorenšček in Smole. Iz vrst svetnikov se poslavljata nekdanji predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Milan Lukić - ustanovitelj proizvajalca montažnih hiš Lumar, ki ga je maja lani nasledil Marjan Trobiš, prvi mož družbe Boxmark - ter prav tako nekdanji prvi mož združenja delodajalcev Stojan Binder, sicer direktor družbe Sinet.

Delojemalce bodo v DS zastopali prva dama Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič, sekretar Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije Oskar Komac, sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladislav Rožič ter vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja in eno najbolj vidnih sindikalnih imen Branimir Štrukelj.

Komac in Štrukelj ostajata v državnem svetu, nova sta Jerkičeva in Rožič. Jerkičeva, nedavno potrjena za predsednico ZSSS, bo nadomestila dolgoletnega predsednika največje sindikalne centrale Dušana Semoliča. Poleg enega najbolj znanih slovenskih sindikalistov, ki se je letos upokojil, se iz svetniških vrst poslavlja tudi Drago Ščernjavič.

Interese kmetov bosta v DS branila predsednik in podpredsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič in Branko Tomažič. Zupančič je bil svetnik že v tem mandatu, poslavlja pa se predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk. Slednji je zadnje čase predmet številnih kritik, četudi je pred dnevi na izrednem občnem zboru Zadružne zveze Slovenije dobil zaupnico oziroma podporo članic. Prav Zupančič in Vrisk sta se sicer marca lani spopadla za vodenje zadružne zveze.

Obrtnike bo tudi v novem sklicu DS predstavljal Alojz Kovšca, sicer predsednik območne obrtne zbornice Ljubljana Bežigrad in član upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Preskusil se je tudi v politični sferi, ko je pred zadnjimi volitvami ustanovil Gospodarsko aktivno stranko.

Sedanji sklic državnega sveta bo 5-letni mandat novi sestavi predvidoma predal 12. decembra. V skladu z dosedanjo prakso je bila namreč na ta datum ustanovna seja novega sklica, na kateri so potrdili mandate svetnikom in izvolili predsednika DS. Ustanovno sejo sicer skliče predsednik DZ.

Samostojne poklice bo med svetniki še naprej zastopala odvetnica Bojana Potočan.

Med predstavniki negospodarskih dejavnosti pretežno novi obrazi

Od petih svetnikov, ki so v zadnjem sklicu v državnem svetu predstavljali negospodarske dejavnosti, je uspelo svetniško mesto obdržati le predstavniku zdravstva, poslovnemu direktorju ginekološke klinike UKC Ljubljana Petru Požunu.

Medtem ko predsednika DS Mitje Bervarja, ki je bil pred petimi leti izvoljen kot predstavnik kulture, tokrat ni bilo med kandidati, ostali za ponovno izvolitev niso dobili zadostne podpore.

Predsednika DS Mitje Bervarja, ki je bil pred petimi leti izvoljen kot predstavnik kulture, tokrat ni bilo med kandidati. (Foto: Aljoša Kravanja)

Nekdanjega rektorja ljubljanske univerze, upokojenega profesorja Radovana Stanislava Pejovnika bo v novem sklicu kot predstavnica univerz, visokih in višjih šol nadomestila prorektorica ljubljanske univerze Branka Kalenić Ramšak. Namesto Zorana Božiča, učitelja na šolskem centru Nova Gorica, prihaja v državni svet kot zastopnik vzgoje in izobraževanja direktor Grm Novo mesto - centra biotehnike in turizma Tone Hrovat.

Iz DS se poslavlja tudi profesor s področja kemijskega inženirstva Janvit Golob, saj bo raziskovalno dejavnost v novem mandatu predstavljal vodja odseka za inteligentne sisteme na Institutu Jožef Stefan. Svetnik za področje socialnega varstva pa bo znova Boris Šuštaršič, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, ki v DS prihaja namesto sekretarke skupnosti Centrov za socialno delo Darije Kuzmanič Korva.

Predstavnika kulture in športa še niso izvolili

Za zadaj ni znan le še predstavnik za področje kulture in športa. Volilni zbor za njegovo izvolitev je Državna volilna komisija (DVK) preklicala. Vrhovno sodišče je namreč ugodilo pritožbi Društva oblikovalcev Slovenije na odločbo DVK v delu, ki se nanaša na število elektorjev Nogometne zveze Slovenije, Zveze nogometnih sodnikov Slovenije ter Zveze nogometnih trenerjev Slovenije.

Vrhovno sodišče pritrjuje pritožniku, da je morebitno podvajanje članstva, ki se upošteva pri oblikovanju volilnega telesa, nedopustno. Zvezam s področja nogometa pa po mnenju sodišča ni uspelo dokazati, da ni prišlo do podvajanja pri štetju članov. Zvezi nogometnih sodnikov in trenerjev sta namreč članici nogometne zveze, elektorje pa so predlagale vse tri. DVK mora tako ponovno odločati o potrditvi elektorjev omenjenih treh zvez.