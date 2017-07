Jajca z vrhniških kmetij po požaru v Kemisu so primerna za uživanje, informacijsko pisarno so zaprli

Nacionalni inštitut za javno zdravje je danes prejel rezultate analize vzorca kokošjih jajc, odvzetega na Vrhniki, v neposredni bližini podjetja Kemis. "Vzorec je bil skladen z zakonskimi zahtevami, kar pomeni, da so kokošja jajca primerna za uživanje," so sporočili z Urada vlade za komuniciranje.

Na današnjem sestanku medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicami požara v podjetju Kemis, pa je bilo dogovorjeno, da bo predvidoma do konca tega tedna pripravljeno zaključno poročilo delovne skupine s predlogi oziroma napotki pristojnim institucijam za naprej, v katerega bo vključen tudi pregled aktivnosti in rezultati opravljenih analiz s strani Agencije RS za okolje (ARSO), Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

"Glede na to, da v zadnjih dveh terminih ni bilo nobenega obiska, je z današnjim dnem zaprla vrata informacijska pisarna, ki je bila odprta dvakrat tedensko v prostorih občine Vrhnika. Sicer jo je od začetka delovanja obiskalo 85 občanov, medtem ko so mobilne ekipe, ki so jih prav tako sestavljali strokovnjaki ARSO, UVHVVR in NIJZ, obiskale okrog 60 lokacij in opravile razgovore z več kot 140 občani," so sporočili z urada.

Informacijsko pisarno po požaru v Kemisu je od začetka delovanja obiskalo 85 občanov. (Foto: Miro Majcen)

Občani bodo informacije sicer še naprej lahko dobili na posebni telefonski številki Inštituta za javno zdravje ( 051 255 133) in prek elektronske pošte (okolje@nijz.si). Lastniki zemljišč, kjer so bili odvzeti vzorci, in še niso bili pisno seznanjeni z rezultati analiz, pa lahko te pričakujejo v naslednjih dneh.