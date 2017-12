Jan Golja eden od kandidatov za ime meseca novembra na Valu 202

Novinar Jan Golja, pobudnik in idejni vodja dobrodelne akcije Mali koraki za velik cilj že leta svojo energijo in čas podarja tistim, ki se niso rodili z zlato žlico v ustih in potrebujejo pomoč.

Razdaja se predvsem za otroke, letos je tako s somišljeniki v Svetovi akciji za Hišo zavetja Palčica, zatočišču za tiste otroke, ki so v domačem okolju kakorkoli ogroženi, zbral neverjetnih 61.000 evrov.

Akcija Mali koraki za velik cilj poteka že sedmo leto zapored in Janovo dobrosrčnost so prepoznali tudi na nacionalni radijski postaji Val 202, saj so ga uvrstili med kandidate za ime tedna. Poslušalci so mu namenili največ glasov, zato je Jan zopet med velikimi imeni, tokrat za ime meseca - novembra.

Jan Golja je pred kratkim na vprašanje, kaj občuti ob stiskah nemočnih otrok in odraslih, odgovoril, da predvsem to, da je potrebno pomagati. "Občutim odgovornost. Na začetku akcije Mali koraki za velik cilj mi je bilo zelo hudo. Nisem spal, pregorel sem, ker se nisem znal spoprijeti z vsemi temi čustvi. Eno leto nisem šel na dopust, ker sem si mislil, kako naj grem, če si mnogi tega ne morejo privoščiti? Potem sem spoznal, da je treba pomagati. Če veš, da lahko pomagaš, stori to. Če imaš moč, stori to. Čutim odgovornost in moral bi jo tudi vsak posameznik," je dejal Jan.

"Vse se začne z malimi koraki. Človek mora začeti pri sebi."

