Po izstopu iz SD Veber napovedal koalicijo s stranko ZL – DSD in drugimi skupinami

Janko Veber, sicer podpredsednik Socialnih demokratov (SD), je po izstopu iz poslanske skupine SD sedaj izstopil še iz stranke. "Po desetletjih aktivnega članstva in prizadevanja za cilje socialdemokracije želim še naprej ostati zvest političnim ciljem v dobro vseh ljudi in ne samo tistih, ki so oddajali svoj glas za stranko SD. Zato sem danes predsedniku stranke SD poslal izstopno izjavo," je v današnjem sporočilu za javnost zapisal Veber.

Razlogi za takšno odločitev so vsebinske narave, je pojasnil v izjavi za medije. Kot je dejal, se namreč ne more poenotiti s stališči in odločitvami stranke, "ki gredo v smer, da razvrednotijo vse tisto, kar so generacije in generacije v Sloveniji ustvarjale". Veber pri tem misli predvsem na procese privatizacije, ki jim je ves čas nasprotoval, a je bil, kot je dejal, pri tem osamljen.

Zato želi nadaljevati na samostojni poti in nasprotovati takšnim odločitvam. Ocenjuje, da si bo na tak način veliko lažje prizadeval za ohranitev nacionalnega interesa, ki je po njegovih besedah "edini potencial, da v prihodnosti preprečimo velike razlike med ljudmi". Kot je dodal, je treba ponuditi možnost uspešnejšega razvoja v prihodnosti. Slovenija ima namreč po njegovih besedah izjemen potencial, kar želi v času do parlamentarnih volitev tudi sporočiti volivcem.

Njegov naslednji korak bo podpis sporazuma o sodelovanju na parlamentarnih volitvah. Tega bo društvo Sloga, ki mu predseduje, v sredo podpisalo s stranko ZL – DSD pod vodstvom Franca Žnidaršiča ter še nekaterimi drugimi posamezniki in skupinami. Njihov končni cilj je, da poskušajo pridobiti čim več civilnih združenj ali političnih skupin ter oblikujejo skupno koalicijo.

Na vprašanje, ali se vidi kot prvi obraz te koalicije, je odgovoril, da ključne cilje na parlamentarnih volitvah lahko dosežejo le s skupnim enakopravnim nastopom.

Janko Veber (prvi z desne) je izstopil iz poslanske skupine, zdaj pa tudi iz stranke SD. (Foto: POP TV)

Na Vebrov izstop so se že odzvali tudi v stranki Socialnih demokratih. Dejan Levanič, glavni tajnik, je povedal, da Vebrovo odločitev obžalujejo, sprejemajo, o razlogih zanjo pa ne želijo polemizirati. "V stranki je vedno bilo in vedno bo dovolj prostora za vse ideje in argumentirano razpravo, ki tvorno prispeva k boljši politiki socialne demokracije. Ob tej priložnosti se Janku Vebru zahvaljujemo za njegovo dosedanje dolgoletno delovanje v stranki in v Poslanski skupini SD ter mu želimo vse dobro v prihodnje," je dejal Levanič.

Ob tem je še dodal, da se Socialni demokrati intenzivno pripravljajo na prihajajoče državnozborske in lokalne volitve. "Tako s pripravo kvalitetnega programa kot tudi z odlično ekipo ljudi, ki bodo skupaj s predsednikom Židanom nastopili na volitvah, na katerih želimo zmagati. Ob tem smo se kot stranka v zadnjem obdobju precej okrepili z novimi člani in osvežili mrežo stranke na terenu."

Iz poslanske skupine SD je sicer Veber izstopil že 19. decembra in vodjo poslanske skupine SD Matjaža Hana obvestil, da izstopa iz poslanske skupine in bo deloval kot samostojni poslanec. Tedaj je izrazil prepričanje, da bo na tak način lažje upravičil zaupanje volivcev.

Pojasnil je tudi, da se v poslanski skupini SD v zadnjem obdobju ni bilo mogoče poenotiti glede glasovanj o pomembnih odločitvah v državnem zboru, kar je narekovalo njegovo odločitev za izstop iz poslanske skupine. Že tedaj so se pojavljale špekulacije, ali bo izstopil tudi iz stranke.