Janković: Ali bom župan ali pa predsednik vlade

Dejan Židan in Karl Erjavec se že pripravljata na volitve, ki bodo prihodnje leto, in tekmujeta, kdo bo osvojil ljubljanskega župana in z njim glasove Ljubljančanov. Janković medtem še razmišlja, ali bi kandidiral s svojo stranko. Nad njim sicer visi več predkazenskih postopkov, podjetja družine Janković pa davkariji dolgujejo več milijonov.