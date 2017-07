Janković trdi, da mu zavlačevanja sodnih postopkov ni mogoče očitati

Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji novinarski konferenci glede primera farmacevtke dejal, da mu nihče ne more očitati zavlačevanje sodnih postopkov proti njemu. Omenjena farmacevtka naj bi od ljubljanskega župana v zameno za spolne usluge dobila službo. Janković je pojasnil, da se je udeležil vseh zaslišanj, tudi ko je bil bolan, ter da je redno dvigoval vso svojo pošto.

Ljubljanski župan pričakuje, da bodo do konca leta vsi odprti primeri na sodiščih zoper njega zaključeni. (Foto: Miro Majcen)

V enem od sodnih primerov proti Jankoviću, ki slonijo na prisluhih, je preiskovalna sodnica namreč odredila izločitev in uničenje dokazov, ki jih je tožilstvo pridobilo s prisluškovanjem, in sicer ker je tožilka Blanka Žgajnar zamudila rok za vložitev zahteve za sodno preiskavo. Specializirano državno tožilstvo je napovedalo pritožbo na odločitev preiskovalne sodnice. Janković je danes poudaril, da ni storil nobenega kaznivega dejanja. "Zakonodaja je za vse enaka. Svojo pošto dvigujem redno, še nikoli se nisem izgovoril glede prihoda na sodišče," je dejal. Spomnil je, da bo septembra minilo pet let od hišne preiskave na njegovem domu in da je bila škoda, ki mu je bila zaradi celotnega postopka storjena, velika. Prepričan je, da bo na koncu pravica zmagala in opozoril, da so bili na jutro hišne preiskave še pred policijo "naključno" pred njegovo hišo že novinarji s kamerami.

Janković bo po zaključku sodnih primerov razmislil o ukrepih proti tistim, ki so krivo pričali ali zlorabili položaj

Ljubljanski župan pričakuje, da bodo do konca leta vsi odprti primeri na sodiščih zoper njega zaključeni. Napovedal je, da prihodnje leto prihaja zanimivo obdobje in da bo po zaključku njegovih primerov na sodišču razmislil tudi o ukrepih proti osebam, ki so krivo pričale ali celo zlorabile položaj.

"Zakonodaja je za vse enaka. Svojo pošto dvigujem redno, še nikoli se nisem izgovoril glede prihoda na sodišče," zatrjuje ljubljanski župan Zoran Janković.

Kriminalisti so Jankoviću prisluškovali od 18. aprila 2014 do 18. oktobra 2014. Razlog za prisluškovanje so bile izjave priprtega nekdanjega direktorja Komunalnega podjetja Ljubljana (KPL) Ranka Mimovića glede domnevnega jemanja podkupnin, izplačil gotovine županovemu sinu Juretu Jankoviću ter prenakazil denarja na bančni račun družbe Patera. Nato so se mesečno izdajale nove odredbe, ukrepi pa so se podaljševali in širili na druge osebe.

Tožilstvo je preiskavo domnevne Jankovićeve zlorabe položaja začelo na podlagi prisluhov

Tožilstvo je na podlagi prisluškovanja začelo preiskovati še domnevno nezakonito posredovanje in zlorabo položaja. Janković naj bi namreč na podlagi obiska predstavnika podjetja KPL poklical direktorja ljubljanskega javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija (VO-KA) in mu naročil, naj spremeni razpisne pogoje za izbiro izvajalca za gradnjo komunalne infrastrukture na Rakovi jelši. Janković je pred časom sicer javno povedal, da je res posredoval, a zato, ker je bil razpis pisan v prid enemu od ponudnikov.

Prav tako so se pojavili sumi, da naj bi ljubljanski župan od farmacevtke zahteval spolne usluge v zameno za redno zaposlitev v ljubljanskem Javnem zavodu Lekarna Ljubljana. Zaradi njih so kriminalisti 17. decembra 2015 na Mestni občini Ljubljana in v prostorih Lekarne Ljubljana izvedli hišni preiskavi. Policija je kazensko ovadbo tožilstvu podala septembra lani, državna tožilka pa je zahtevo za preiskavo podala aprila letos.

Tožilka Blanka Žgajnar: 'Kaznivo dejanje povezano s službo farmacevtke je le manjši del kriminalne dejavnosti, ki jo obravnava policija'

Jankovićev zagovornik je 25. maja letos vložil predlog za izločitev dokazov, v katerem je zapisal, da se je rok, v katerem bi moralo tožilstvo začeti kazenski pregon, iztekel 17. oktobra 2016. Zahteva za preiskavo, ki je bila vložena aprila letos, je tako po navedbah zagovornika vložena več mesecev po poteku zakonskega roka.

Janković naj bi od farmacevtke zahteval spolne usluge v zameno za redno zaposlitev. (Foto: Miro Majcen)

Preiskovalna sodnica ljubljanskega okrožnega sodišča Mojca Kocjančič se je strinjala z Jankovićevim zagovornikom. Pri tem je zapisala, da je kazenska ovadba, ki jo je policija podala 14. septembra, podana devet mesecev po hišnih preiskavah, pri tem pa je tožilka vseeno potrebovala še sedem mesecev, da je vložila zahtevo za preiskavo. Ob tem je dodala, da zadeva ne predstavlja kompleksne zadeve, saj gre zgolj za domnevno dogovarjanje za srečanje po telefonu.

Tožilka Blanka Žgajnar je medtem trdila, da je predlog neutemeljen. Začetek kazenskega pregona je po njenem mnenju treba razumeti v smislu kakršnekoli aktivnosti tožilstva v smeri nameravanega pregona znotraj dveletnega roka. Ob tem je spomnila, da je okrožno sodišče še oktobra 2015 na predlog tožilstva izdalo odredbo za hišno preiskavo. Poudarila je tudi, da je v zvezi s prikritimi preiskovalnimi ukrepi tekel kontinuirani predkazenski postopek širših razsežnosti in dodala, da je kaznivo dejanje, povezano s službo farmacevtke le manjši del kriminalne dejavnosti, ki jo obravnava policija.

Preiskovalna sodnica je še ugotovila, da tožilka še vedno ni vložila zahteve za preiskavo v zadevi, ki jo je prvotno obravnavala, in sicer v zvezi s prejemanjem podkupnine iz KPL.

Janković je sicer že decembra lani vsa očitana kazniva dejanja zanikal.