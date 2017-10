Janša, Črnkovič in Krkovič od države zahtevajo 15 milijonov evrov

Od države želijo 15 milijonov evrov. (Foto: Miro Majcen)

Predsednik SDS Janez Janša, prokurist podjetja Rotis Ivan Črnkovič in upokojeni brigadir Tone Krkovič zaradi nezakonitega zapora od države terjajo skupno 15 milijonov evrov, na Twitterju poroča Radio Slovenija.

Trojica je bila namreč pravnomočno obsojena na zaporne kazni v zadevi Patria in je del kazni že prestala. Leta 2015 pa je ustavno sodišče obsodilno sodbo razveljavilo in primer vrnilo v ponovno sojenje tik pred zastaranjem. Vrhovno sodišče je zastaranje potrdilo februarja 2017.

Zaradi prestajanja zaporne kazni po pozneje razveljavljeni obsodbi pa po poročanju kolegov z Radia Slovenija trojica terja od države milijone. Krkovič sicer tožbe ni želel ne potrditi ne zanikati, Črnkovič pa je zatrdil, da tožbe ni vložil, ker se še pogaja s pravobranilstvom.

Krkovičev odvetnik Jože Hribernik je za Siol.net povedal, da zaradi nezakonitega zapora in vsega povezanega s tem Krkovič zahteva 600.000 evrov. Pojasnil je, da so mu ponudili 35.000 evorv, kar je premalo, a da so pripavljeni na pogajanja. ''Nezakonito je bil v zaporu skoraj 300 dni, zato je za nas skoraj žalitev ponuditi takšen znesek. 12 ali 13 milijonov zahteva Črnkovič zaradi gospodarske škode na podjetju. Za Janšo mislim, da je zahteval nekaj več kot Krkovič,'' je povedal Hribernik.

Janša se je odzval na Twitterju: ''Zahtevamo, da država odškodnino izterja od tožilcev in sodnikov, ki so krivično tožili in sodili. Branke Zobec Hrastar, Andreja Ferlinca, Barbare Klajnšek, Branka Masleše ...''

Že septembra so iz SDS sporočili, da tožijo državo za 886.257,37 evra zaradi vpliva sojenja v aferi Patria na državnozborske volitve leta 2014. Janša je bil namreč pozvan na prestajanje zaporne kazni 20. junija 2014, volitve pa so bile 13. julija 2014. "Vsakomur je jasno, da je bila ta sodba v funkciji volitev, saj je bilo zaradi nezakonitega prestajanja zaporne kazni predsedniku SDS onemogočeno sodelovanje v predvolilni kampanji," so menili v stranki.

"Če do protipravnega ravnanja v procesu Patria ne bi prišlo, bi stranka SDS na predčasnih volitvah leta 2011 in leta 2014 dobila vsaj tako visok odstotek glasov, kot na volitvah leta 2008," so ocenili.