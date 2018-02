Janša: Najprej Slovenija, potem drugi

Predsednik SDS Janez Janša je v slavnostnem govoru na slavnostni akademiji ob 29. obletnici ustanovitve stranke izpostavil pomen ohranitve slovenske identitete in samozavesti. Po njegovih besedah je treba Slovenijo postaviti na prvo mesto: "Najprej Slovenija, potem drugi," je dejal.

"Če kje, je v SDS zbrana energija, ki omogoča, da bomo Cankarjev stavek 'delajo nas majhne' obrnili v stavek, 'naredili se bomo velike'," je dejal Janša. Napovedal je, da se bo SDS borila "za Slovenijo, kakršno smo izglasovali na plebiscitu, za Slovenijo, v kateri bodo lahko tudi naši pra pra pravnuki peli slovenske pesmi, v kateri bo Slovencev vsako leto več in v kateri bomo lahko vsako leto živeli bolje".

Kot je dejal Janša, v SDS nasproti internacionalizmu postavljajo slovenstvo kot pozitivni patriotizem, v katerem velja, da ker imaš rad sebe, imaš lahko rad tudi druge. "Brez tega ni prihodnosti niti za Slovenijo niti za druge evropske narode," je prepričan prvak SDS.

Po njegovi oceni namreč trenutno poteka boj za slovensko in evropsko identiteto. "In ta boj je ključen. Vse ostalo je manj pomembno, če ta boj izgubimo," je dejal.

Večina velikih evropskih mest je boj za identiteto že izgubila, meni. "Poglejte, kdo so župani, poglejte strukturo prebivalstva. Da ne omenjam Ljubljane," je pozval in dodal, da se zdaj ta boj v številnih državah seli na državno raven, spremljamo pa ga lahko skozi volilne spopade.

Po njegovih besedah smo lahko upravičeno zaskrbljeni za usodo EU in Nata, ker se je zanemarjalo nacionalne in skupno evropsko identiteto, nasedalo pa zgodbi o multikulturnosti. "Začelo se je reagirati, ko je bilo marsikje že prepozno. Za Slovenijo ni prepozno, je pa čas za prebujanje," je med drugim poudaril Janša.

Ob tem je izrazil prepričanje, da je na tej točki treba opustiti t.i. politično korektnost, ker lahko ta prinese zgolj zablode. "Eno je solidarnost do trpečih, drugo pa uničevanje lastne identitete. Od tistih, ki prihajajo od drugod, pričakujemo, da bodo spoštovali naše navade, tradicijo, kulturo, da se bodo oni prilagodili okolju, v katerega prihajajo, ne pa da bodo zahtevali, da se mi prilagodimo," je bil jasen.

Po njegovih ocenah danes v Sloveniji obstaja tudi nekaj deset civilnodružbenih organizacij, ki so financirane iz proračuna, evropskih sredstev ali Sorosevih fundacij in "načrtno napadajo in skušajo razgrajevati narod, družino, privatno lastnino in zasebno šolstvo". "V nekaterih državah so že začeli odkrit boj proti temu in to čaka tudi nas," je napovedal.

Združevanje, s katerim je na izzive ob osamosvojitvi odgovoril Demos, je potrebno tudi danes, je prepričan prvak SDS

Janša je spregovoril tudi o prihajajočih državnozborskih in lokalnih volitvah in dodal, da je bistvo njihovega programa Slovenija, ki bo domovina za vse, varna Slovenija, država, kjer bo v javnih in državnih storitvah red, kjer bo šlo manj za davke in bo ljudem več ostalo, ki bo razvijala okolje svobodne podjetniške pobude, kjer pokojnina ne bo socialna kategorija, ampak pošteno plačilo za pošteno minulo delo.

V predvolilnem obdobju v ospredje postavlja obdobje slovenske osamosvojitve, ker je to obdobje, ki nas je združilo. Združevanje, s katerim je na izzive ob osamosvojitvi odgovoril Demos, je potrebno tudi danes, je prepričan prvak SDS: "Združevanje za slovensko državo, strank iste politične družine /.../ in širše, strank, ki na novo nastajajo".

Ob tem je dodal, da so pripravljeni sodelovati z vsakim, ki mu je za Slovenijo. "Mogoče začasno od tega izključujemo tiste, ki še vedno poveličujejo zločine ali domujejo v ukradenih vilah," je dejal in dodal, da morajo ti najprej skozi prenovo. Opustiti pa je treba tudi retoriko "včeraj smo prosili, danes zahtevamo, jutri bomo vzeli". "Upiramo se tej retoriki in jo označujemo za zavržni sovražni govor," je dejal.

Ob tem se je dotaknil tudi novih obrazov, ki so že skoraj stalnica slovenskih volitev. A praviloma gre zgolj za reciklažo starega, je dejal in kot primer navedel stališča Toneta Ropa, Gregorja Golobiča, Zorana Jankovića in Mira Cerarja.

Napovedal je tudi, da bodo "globoko državo v prihodnjem mandatu ali dveh, če eden ne bo dovolj, razgradili in nadomestili z državo druge republike, z državo dokončane tranzicije". "Glasovati za SDS pomeni glasovati za politično silo, ki se zavzema za normalno državo," je sklenil Janša.

Programsko konferenco pred volitvami je imela tudi stranka NSi.