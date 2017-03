Janševa SDS krepko na prvem mestu, med politiki vodi Pahor. Največji skok priljubljenosti uspel Jelinčičevi stranki

Vladi je marca, sodeč po javnomnenjski raziskavi Mediane, priljubljenost nekoliko zrasla. Podpira jo vsak tretji vprašani (32,1 odstotek). Po drugi strani pa ima tudi več kritikov. 60 odstotkov (60,4 odstotka) anketiranih ocenjuje, da premier Miro Cerar in ministri delajo slabo. Število neopredeljenih se je tokrat zmanjšalo. (7,5 odstotkov).



Med strankami na prvem mestu prepričljivo vodi Janševa SDS. Če bi bile volitve danes, bi zanje glasoval več kot vsak deseti vprašani (11,9 odstotka). Na drugem mestu s skoraj pol manjšo podporo tokrat sledijo Židanovi Socialni Demokrati (6,8 odstotkov), ki so za las prehiteli Cerarjevo SMC (6,4 odstotka).

Sledi Erjavčev Desus (4,0 odstotki), Združena levica (3,4 odstotka) in Nova Slovenija (3,0 odstotki). Sedma je tokrat neparlamentarna SNS Zmaga Jelinčiča (1,6 odstotka).



Daleč največ, skoraj dva od treh vprašanih, pa je neodločenih. Vsak četrti (26,5 odstotka) tako ne ve, katero stranko bi izbral. Vsak peti (22,1 odstotka) ne bi izbral nobene od obstoječih strank, dobrih devet odstotkov (9,1 odstotka) vprašanih pa se volitev sploh ne bi udeležilo.

In še lestvica najbolj priljubljenih politikov. Prvo mesto v letu predsedniških volitev trdno drži aktualni predsednik Borut Pahor. Na drugem mestu je evropska komisarka Violeta Bulc prehitela evropsko poslanko Tanjo Fajon. Na četrto mesto je skočil predsednik državnega zbora Milan Brglez in tako prehitel prvaka SD Dejana Židana. Šesti je novinec na lestvici, poslanec Matjaž Han. Visoko mesto mu je očitno prinesla vloga dežurnega kritika lastne koalicije. Sledi vodja poslanske skupine Združene levice Luka Mesec, na sredi lestvice je ljubljanski župan Zoran Janković, ki ga za podporo na prihodnjih volitvah že snubita SD in Desus. Dvanajsti je Karl Erjavec, premier Miro Cerar pa je kljub velikim vložkom za svetovanje pri nastopanju šele 14. Prvak najbolj priljubljene stranke Janez Janša je pri repu razpredelnice, povsem zadnji pa je nekdanji mariborski župan Franc Kangler.