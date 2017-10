Janši vendarle vročili tožbo za odvzem premoženja. Janša: Danes ni bilo nobene vročitve

Z Okrožnega sodišča v Ljubljani so sporočili, da so prvaku SDS Janezu Janši danes popoldne na delovnem mestu v državnem zboru vročili tožbo za odvzem premoženja nezakonitega izvora. Kot so navedli, so jo vročili na način, kot ga določa zakon o pravdnem postopku, ta pa dopušča tudi izročitev drugemu zaposlenemu na tem delovnem mestu.

Janša je na Twitterju navedel, da danes ni bilo nobene vročitve.

Janez Janša je prepričan, da je tožilstvo tožbo za odvzem premoženja vložilo več kot dve leti prepozno. (Foto: POP TV)

Janšo je sodni vročevalec z večjim sodnim paketom danes pričakal že po odhodu iz sodne dvorane, a je Janša paket zavrnil.

Novinarjem je povedal, da je šlo najverjetneje za poskus vročitve tožbe za odvzem premoženja nezakonitega izvora. A Janša pravi, da mu je bil takšen paket vržen pod poštni nabiralnik že maja letos in tako vročen s t. i. fikcijo vročitve. Janša je sicer še vedno prepričan, da je tožilstvo tožbo za odvzem premoženja vložilo več kot dve leti prepozno.

Danes so mu po navedbah sodišča ob 15.20 tožbo vročili na delovnem mestu v prostorih državnega zbora na način, kot ga določa drugi odstavek 140. člena zakona o pravdnem postopku. Slednji določa, da če se vroča na delovnem mestu tistega, ki naj se mu vroči, pa tega ni najti tam, se lahko vroči pisanje osebi, ki je zaposlena na tistem mestu, če ga hoče sprejeti.

V službi za odnose z javnostmi DZ so potrdili informacijo sodišča. Na slednjem pa so dodatno pojasnili, da so sodno pošiljko vročili pooblaščeni osebi DZ, ki je zadolžena za sprejemanje pošiljk, kar jim omogoča zakon.

Tožilstvo zahteva odvzem okoli 400.000 evrov vrednega premoženja

Specializirano državno tožilstvo je namreč zoper Janšo aprila na sodišče vložilo tožbo, s katero zahteva odvzem premoženja nezakonitega izvora v višini nekaj manj kot 400.000 evrov. Vložitev tožbe je po poročanju medijev posledica finančne preiskave, v kateri je tožilstvo preverjalo premoženje Janše in povezanih oseb.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je sicer danes potekal prvi narok glavne obravnave v tožbi, s katero SDS od države zahteva 886.257 evrov odškodnine zaradi sojenja v zadevi Patria. Še pred tem je bil neuspešno izveden poravnalni narok. Država namreč po besedah Janeza Janše zahtevek zavrača, SDS pa vztraja, da je do škode prišlo in to namerno.