Javne hiše za vojake: spolna okužba kot načrtni beg z bojišča

Mineva 100 let od začetka desete Soške bitke. A grozote so se dogajale tudi v zaledju strelskih jarkov. Adi Omerović je v Zgodbah preteklosti raziskoval vojaške dnevnike, ki so opisovali dogajanje v javnih hišah, ustanovljenih za vojake prve svetovne vojne. Obstajali so celotni bataljoni, okuženi s sifilisom. Za nekatere pa je bila spolna okužba načrtni beg z bojišča.