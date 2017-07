Je dvojni doktor s Harvarda poleg službe na ustavnem sodišču upravičen še do dodatnih 5400 evrov bruto?

Pravnik Klemen Jaklič je sodeloval na javnem razpisu, s katerim je država v domovino vabila intelektualce, ki so Slovenijo zapustili zaradi bega možganov. V javnem štipendijskem skladu so ga zavrnili, ker da ne izpolnjuje namena razpisa. V Slovenijo se namreč vrača zaradi funkcije ustavnega sodnika, ne pa v vlogi predavatelja. A s to utemeljitvijo se ne strinjajo vsi.