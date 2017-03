Je pravično, da so ocene edini kriterij za vpis v srednjo šolo?

Letošnja generacija devetošolcev je majhna. Ve se približno, kako uspešen mora biti učenec, da sploh lahko cilja na določeno šolo, nihče pa ne ve, katere šole bodo vpis omejile. In takrat za vpis štejejo le točke, ocene. Včasih je že ena štirica v spričevalu preveč in otrok se ne more vpisati kamor si želi. Petica, dobljena v eni šoli, pa tudi ni enaka petici na drugi.