Je športnik izdajalec, če ne igra v državni reprezentanci?

"Kje si, izdajalec, kje si izdajalec, so vpili trije fantje na mojega soigralca, ki je odklonil igranje v reprezentanci," se spominja nekdanji košarkar Marko Milič. Niso samo osebni razlogi, zaradi katerih športnik ne igra v dresu z državnim grbom. Tu so še poškodbe, pritiski klubov, ki ne želijo, da se njihov igralec, za katerega plačujejo milijone, poškoduje na reprezentančnih tekmah. Težava v košarki je še spor med Fibo in Ulebom. Nekateri športniki so danes pri odločanju med patriotizmom in igranju v klubih v res težkem položaju.

VEČ V ODDAJI PREVERJENO FOTO: VEČ V ODDAJI PREVERJENO Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke