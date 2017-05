Je Zoran Janković res pravi govorec za predavanje z naslovom: kako do prvega milijona?

Mariborski študenti so doživeli izjemno čast. Ljubljanski župan Zoran Janković jim je predaval o tem, kako priti do prvega milijona. Ne smemo pozabiti, da je to človek, ki je zaradi sumljivih finančnih operacij v mnogih sodnih postopkih. Doslej je sicer iz njih vedno prišel kot zmagovalec, a tega ne moremo reči tudi za njegova podjetja.