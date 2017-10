Jerkičeva želi urediti delovni čas: Ljudje delajo predolgo, ljudje delajo preveč

Nova predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič, ki je v začetka oktobra na čelu največje sindikalne centrale v Sloveniji zamenjala dolgoletnega predsednika Dušana Semoliča, je na novinarski konferenci predstavila svojo ožjo ekipo in prioritete njihovega delovanja. Ekipo je danes potrdilo predsedstvo ZSSS.

V novem mandatnem obdobju se bodo pri svojem delu naslednje pol leta osredotočali predvsem na nov socialni sporazum. Ta bo med drugim deloval kot osnova za kolektivna pogajanja in usklajevanje plač, urejanje delovnega časa ter krepitev socialnega dialoga.

Bodo inšpekcije delale več?

Kot je povedala Jerkičeva med prioritetami ostaja ureditev delovnega časa: "Ljudje delajo predolgo, delajo preveč, praktično ni več razmejitve med delovnim časom in zasebnim življenjem." Pri tem bo po njenih besedah velik izziv doseči, da se bodo spoštovala določila veljavne zakonodaje, saj se delo podaljšuje tudi prek možnosti, ki so navedene v zakonu; prek nadurnega dela in prek prerazporejanja delovnega časa.

Nova vodja ZSSS Lidija Jerkič. (Foto: Aljoša Kravanja)

Prav zato bo potrebno okrepiti vlogo inšpekcijskih služb, doseči dosledno prijavljanje kršitev in ljudi osveščati, da življenje nima nadur in da se kratek čas lahko raztegne na daljše obdobje, kar pa je protizakonito.

Skupaj z ekipo bodo intenzivno delali na krepitvi socialnega dialoga. Cilj projekta je bolje usposobiti pogajalce na sindikalni strani, oblikovati bazo kolektivnih pogodb za lažji pregled doslej sprejetih rešitev glede posameznih vprašanj in uvesti e-izobraževanje za člane sindikatov. Prizadevali si bodo za večjo povezanost med sveti delavcev in sindikati v podjetjih ter za ustanavljanje svetov delavcev v družbah, kjer jih trenutno ni.

Poleg tega bodo pripravili zakon o reprezentativnosti sindikatov, ki bo povezan z zakonom o reprezentativnosti delodajalskih organizacij.

Novoimenovani izvršni sekretarji ZSSS so Lučka Böhm (za varnost in zdravje pri delu ter socialno politiko), Andreja Poje (za ekonomsko področje), Andrej Zorko (za pravna in sistemska vprašanja), Nina Štrajhar (za finančno področje) in Sanja Leban Trojar (za izobraževanje in odnose z javnostmi).