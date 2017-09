Jesenski kmetijsko obrtni sejem Komenda 2017

Vstop je prost in parkiranje brezplačno.

Tokratni že 22. Jesenski kmetijsko obrtni sejem bo odprl svoja vrata v petek, 6. oktobra ob 10. uri. Do zaključka prireditve v nedeljo 8. oktobra ob 18. uri se bo na sejemskem prostoru , ki se razteza na 46.000 m² površine predstavilo čez 630 razstavljavcev. Seznam vseh razstavljavcev in njihovimi podatki ter načrtom sejma je objavljen na njihovi spletni strani.

Za obiskovalce bo sejem odprt v petek od 10. do 18. ure, v soboto in nedeljo pa od 9. do 18. ure. Vstop je prst, parkirnine ni.

Na sejmu sodelujejo predvsem razstavljavci s področja kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme. Predstavljeni bodo najnovejši dosežki s področja strojev in opreme za poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo vinogradništvo ter vrtnarstvo. Prisotni bodo tudi ponudniki mehanizacije, opreme in storitev s področja gradbeništva, komunale, ogrevanja in transporta. Ogledali si boste lahko tudi pestro ponudbo stavbnega pohištva in opreme ter opreme za vrt. Seveda pa se bodo na sejmu predstavili tudi razstavljavci, ki so povezani s kmetijstvom – stroji in oprema za živilsko industrijo, sredstva za prehrano in zaščito živali, sredstva za prehrano in varstvo rastlin.

Tudi ponudbe dobre domače hrane, predvsem mesnih in mlečnih izdelkov, pridelane in predelane na naših kmetijah ne bo manjkalo. Ne smemo pa pozabiti na drobno obrt, na sejmu bo mogoče kupiti praktično vse od slovenskih lončenih in keramičnih izdelkov do raznih ščetk in krtač.

Slovesna otvoritev sejma bo v petek ob 12. uri. Kot vsak sejem bo tudi ta popestren s predavanji, raznimi praktičnimi vsakodnevnimi predstavitvami ter glasbenimi popestritvami na sejmu .

Verjetno pa bo največ zanimanja za razstavo konj slovenske tradicionalne pasme haflinger, ki mu pravijo tudi zlati konj z zlatim srcem.

Spet se bodo pod okriljem občine Komenda predstavili tukajšnji podjetniki, obrtniki in kmetije.

Tudi petkov ter sobotni večerni program bo privabil marsikaterega obiskovalca, da še ne bo odšel zgodaj domov.

Vabljeni na ogled sejma s prijetnim druženjem in bogato gostinsko ponudbo!

Naročnik oglasa je Konjeniški klub Komenda.