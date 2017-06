Joras izkopal jarek, mestna uprava Buje ga je zasula. Kot pravijo, Joras nima dovoljenja

Iz 24UR: Jorasu so zasuli jarek

V mestni upravi Buje so danes potrdili, da so v skladu s hrvaškimi predpisi v sredo zasuli jarek, ki ga je Joško Joras izkopal v poskusu, da bi se priključil na slovensko vodovodno omrežje. Kot so povedli, je Joras začel polagati vodovod na javni površini brez ustreznih dovoljenj, na uradna opozorila, naj dela ustavi, pa se ni odzval.

V Bujah trdijo, da Joras ni zaprosil za dovoljenje za dela na javni površini. (Foto: POP TV)

Vodja upravnega oddelka za komunalne dejavnosti mesta Buje Elvis Glavičić je povedal, da Joras nikoli ni zahteval odobritve za vodovodna dela na javni površini ne od mestne uprave Buje niti od hrvaškega podjetja Istarski vodovod, da bi izkopal jarek na javni površini in se priklopil na vodovod.

Zaradi komunalnega prekrška so proti Jorasu sprožili upravni postopek in ga maja kaznovali s 500 kunami (67,5 evra). Zahtevali so prav tako, naj v določenem roku vrne javno površino v prvobitno stanje. Ko tega ni storil, je mestna uprava Buje angažirala podjetje, ki je v sredo zasulo približno 40 metrov dolg jarek, je povedal Glavičić.

"Jarek na javni površni je bil odprt več kot mesec dni in pokazali smo veliko potrpljenja glede tega," je povedal Glavičić, ki je poudaril, da se Joras lahko pritoži, da pa je dejstvo, da s hrvaške strani ni imel nobenih dovoljenj za svoja dela. Kot je dodal, Joras "nikoli ne kontaktira hrvaških oblasti, temveč se pogovarja s slovenskimi, čeprav gre za hrvaško ozemlje".

Po Glavičićevih informacijah ima Joras dovoljenje za priklop na slovensko vodovodno omrežje, ki poteka nedaleč od Jorasove hiše ob mejnem prehodu Sečovlje. Gre za rižanski vodovod, ki del vode za slovensko obalo črpa tudi iz Hrvaške. carek pa je potekal čez javno pot, je še dejal Glavičić.

Joras na drugi strani zagotavlja, da ima za priklop vsa dovoljenja. V sredo je za 24UR povedal, da je občina Buje poslala "štiri silake", ki so izkopani jarek novega priklopa zasuli. Povedal je, da ovojnica za prekrškovno kazen še vedno leži pred njegovo hišo ter da je ne namerava odpreti, saj je po njegovih besedah na njej napisan naslov, ki ni njegov.

Glavičić je danes povedal, da imajo težave pri dostavi uradne pošte Jorasu, ki ne priznava svojega hrvaškega naslova Škrile 73a, temveč vztraja, da živi na slovenskem naslovu Sečovlje 1. Ocenil je, da je cilj Jorasa le vzbujanje medijske pozornosti, ker bi se "lahko priklopil na vodovodno omrežje, če bi to hotel".

Iz Rižanskega vodovoda Koper so sicer že v začetku maja pojasnili, da Joras že sedaj uporablja priključek na njihovo omrežje. Ta pa poteka pod parkiriščem tamkajšnjega hotela Mulino, kjer naj bi zaradi posedanja terena prišlo do prekinitve cevi. Joras je zato zaprosil za rekonstrukcijo priključka, kar so mu v rižanskem vodovodu odobrili, je tedaj povedala Sara Milenkovski iz RIK.

Pojasnila je, da je Joras pridobil tudi soglasje občine Piran in ker gre po slovenski zakonodaji za enostavni objekt, ne potrebuje dodatnih soglasij ali gradbenega dovoljenja.

Joras je sicer v četrtek za 24UR povedal še, da mu slovenska država še vedno ni priskočila na pomoč. Kot je dejal, odkar je vse v pričakovanju odločitve arbitražnega sodišča o meji med državama, se z njim o težavah s Hrvaško občasno pogovarja le piranski župan. Ocenil je, da se politika spreneveda in jo njegove težave zanimajo le, če je to v skladu z nabiranjem političnih točk, je še poročal 24UR.

Joras se je sicer že večkrat zapletel s hrvaškimi oblastmi, ker trdi, da je njegova hiša na slovenskem ozemlju in da mu ni treba spoštovati hrvaških zakonov. Levi breg Dragonje sicer velja za sporno ozemlje na meji med Slovenijo in Hrvaško. Na čigavi strani bo, bo določilo arbitražno sodišče.