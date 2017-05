Joras noče hrvaške vode, zato je do slovenskega priključka začel kopati svoj vodovodni kanal

Joras je začel kopati vodovodni kanal. (Foto: POP TV)

Mesto Buje je ovadilo Joška Jorasa, ker je brez ustreznih dovoljenj začel delati vodovod na javnih površinah, da bi se priključil na slovensko vodovodno omrežje, poročajo hrvaški mediji. Joras se ni želel priključiti na hrvaški vodovod, temveč je začel kopati svoj kanal, da bi dobil vodo iz slovenskega.

V občini Buje so za hrvaške medije pojasnili, da so Jorasa ovadili na začetku meseca, ker ni zaprosil za nobeno dovoljenje, da bi lahko izvajal dela na javni poti. Menijo, da se želi Joras priključiti na slovenski vodovod, ki poteka nedaleč od Jorasove hiše ob mejnem prehodu Sečovlje.

Joras je začel kopati kanal pri ograji slovenskega vodovodnega objekta. Gre za rižanski vodovod, ki del vode za slovensko obalo črpa tudi iz Hrvaške, pojasnjuje Novi list na svoji spletni strani.

Novinarji reškega časnika so obiskali gradbišče nedaleč od Jorasove hiše ter posneli približno dvajset metrov kanala, ki je bil izkopan sredi javne poti. Ob kanalu je bil tudi manjši traktor, Jorasa pa niso srečali.

Ocenili so, da bo moral Joras prekopati tudi asfaltirano cesto, če se bo želel priključiti na slovenski vodovod. S tem pa bi oviral lokalno prebivalstvo in tudi policijo, ki nadzira državno mejo, so utemeljili.

Kot so še dejali v občini Buje, so Jorasa večkrat opozorili, da s svojim ravnanjem krši hrvaške zakone. Proti njemu so sprožili tudi več izvršb, a jih niso uveljavili, ker nimajo njegove osebne identifikacijske številke (OIB), ki na Hrvaškem velja kot slovenska EMŠO in davčna številka.

Jorasovi sosedje se sprašujejo, kako da za Jorasa ni dobra hrvaška voda, ki jo sicer vsi pijejo, medtem ko ga ne moti uporaba hrvaške elektrike. Nekateri so opozorili, da Joras brez vprašanj koplje kanal tudi na njihovih zasebnih zemljiščih. Ocenjujejo, da gre za Jorasovo provokacijo.

Jutarnji list napoveduje, da bo nezakonito gradbišče znova obiskal občinski redar v spremstvu policije ter da bodo od Jorasa poskusili dobiti vse njegove osebne podatke. Jorasu grozi med 500 in 1000 kun kazni (med 66,5 in 133 evrov).

Joras trdi, da je njegova hiša na slovenskem ozemlju in da mu ni treba spoštovati hrvaških zakonov. Levi breg Dragonje sicer velja za sporno ozemlje na meji med Slovenijo in Hrvaško. Na čigavi strani bo, bo določilo arbitražno sodišče.