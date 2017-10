Judit Polgar: Starši so me vzgojili v prepričanju, da lahko dosežem vse, kar dosežejo fantje

Najboljša šahistka vseh časov na svetu Judit Poglar se spominja, da so njo in njeni sestri starši vzgajali v prepričanju, da so enakovredne fantom in da lahko dosežejo vse, kar dosežejo fantje. Za 24UR Fokus, ki bo na sporedu nocoj, je opisala, kako je bilo biti mlada šahistka in igrati proti starejšim moškim šahistom. "Punce, ki imajo podporo staršev, okolice, učiteljev ... če imajo oni vero v njih ... in če imajo vero vase ... je to najpomembnejši korak na poti do uspeha. Mene in sestro so starši vzgajali v prepričanju, da smo punce enake fantom."



Za 24UR Fokus so govorile tudi druge ženske na področjih, za katere nekateri žal celo v 21. stoletju še vedno mislijo, da so "moška" stvar. Tudi vrhunske slovenske znanstvenice, priznane v tujini, izjemne na svojih področjih delovanja: doktorica fizike, profesorica za astronomijo, ki preučuje črne luknje v vesolju, Andreja Gomboc, doktorica kemije in ugledna profesorica, vodja Odseka za anorgansko kemijo na Kemijskem inštitutu Nataša Zabukovec Logar. Dr. Dunja Mladenić, ena vodilnih računalničark v laboratoriju za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan, dobro povzame: "Kot ni pomembno, kakšno barvo kože ali oči imaš ali kakšno barvo las imaš, iz katere vere izhajaš ... to ni pomembno za delo, ki ga opravljaš. Enako ni pomemben spol."

"Starejši kolega znanstvenik mi je povedal šalo o podobnosti ženske znanstvenice in morskega prašička: morski prašiček ni ne prašiček ne morski, ženska znanstvenica pa ni ne znanstvenica ne ženska ..."