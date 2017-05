Jugoslavija – zlata doba socializma ali svinčena leta komunizma?

Na eni strani zagotovljena socialna varnost, brezplačno šolstvo, zdravstvo, služba, stanovanje in celo počitnice. Na drugi strani enopartijski sistem, cenzura in preganjanje političnih nasprotnikov. Kako smo takrat živeli? Kakšen je bil standard, kaj smo poslušali, kako smo se oblačili in zakaj smo postali narod tihotapcev? Kaj vse je bilo takrat zgrajeno in zakaj se je eksperiment Jugoslavija končal tako, kot se je.