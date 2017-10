Juhuhu, počitnice so tu

Za slovenske šolarje so se uradno začele prve počitnice v tem šolskem letu – krompirjeve počitnice. V tem času se bodo zvrstile številne prireditve in delavnice po vsej Sloveniji, večina bo brezplačnih.

Okoli 179.500 osnovnošolcev in 74.000 srednješolcev se bo s počitnic v šolske klopi znova vrnilo 6. novembra. (Foto: iStock)

Ljubljanski javni zavodi so med počitnicami pripravili pester počitniški program. Tako bodo v prestolnici med drugim na Ljubljanskem gradu lahko raziskovali srednjeveško življenje. Pri Mladih zmajih pa se bodo mladi Ljubljančani lahko udeležili "jesenske avanture" s strokovno vodenimi aktivnostmi.

V ljubljanskem živalskem vrtu pa jih čakajo "čarovnice iz ZOO Ljubljana", ki so pripravile dnevna vodenja z imenom Čarovniški dan.

Številne delavnice v času jesenskih počitnic so pripravila društva v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. Tako so v Mariboru med drugim pripravili likovne, sprostitvene in plesne delavnice.

Mladi Celjani bodo lahko uživali v brezplačnih športnih aktivnosti, kot so kegljanje, plavanje, drsanje, badminton, namizni tenis, borilne veščine in športno plezanje. Počitniške delavnice so pripravili tudi na Obali.

V času počitnic so ustvarjalne delavnice, povezane z jesenjo, pripravili še v nekaterih nakupovalnih središčih.

Za jesenske počitnice se je pri nas kot izposojenka iz nemščine udomačil izraz krompirjeve počitnice, ker so v času jesenskih počitnic pobirali krompir.

