Zgodbe, ki so se nas dotaknile: Katja in mala Viktorija, gasilci in dobrodelni Rok

Iz 24UR: Junaki: borki mamica in dojenčica, pogumni gasilci in dobrodelni mladenič

Katja Partlič in mala Viktorija, Gasilci iz Sežane in Rok Černic. Junaki, ki so zaznamovali minulo leto, njihove zgodbe so se nas močno dotaknile. Vsaka na svoj način. A povezujejo jih: pogum, volja, biti človek v pravem pomenu besede, pomagati, tudi če sam nimaš veliko. Vsem gre velik poklon, vsak ima svojo zgodbo. A na koncu vse druži eno. Ljubezen do sočloveka, do bližnjega. Zato so močnejši.

Katja Partlič je malo Viktorijo rodila v umetni komi. Še zdravniki, ki smo jih s Katjo in Viktorijo obiskali devet mesecev kasneje, tistega marca letos niso verjeli, da bosta obe preživeli. A sta se borili in danes sta eno veliko sonce. Vzor, kako se boriti do konca. Za otroka.

Kot tudi za otroke in vse udeležene v hudih prometnih nesrečah, kot je bila na primorski avtocesti januarja letos. Zaradi megle je trčilo več kot 70 vozil – štirje mrtvi, ogromno poškodovanih. In reševalci, policisti, gasilci z vseh bližnjih enot – pa mož z lučko – niso oklevali niti za tren. Takoj so se usedli v vozila in odhiteli pomagat. Tudi pogumni gasilci iz Sežane in Razdrtega, ki so z nami podoživeli hude trenutke.

Komaj 19 letni Rok Černic pa je strastni navijač Maribora. Čeprav še zdaleč ne živi v izobilju, pomaga brezdomcem. 1200 parov nogavic jim je podaril, da jih ne bi zeblo. Ima neverjetno zbirko nogometnih dresov, ki jih daje na dražbo in pomaga.