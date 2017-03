Juncker in Tajani v Ljubljani o prihodnosti unije in na odprtju Hiše EU

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani bosta danes v Ljubljani imela ločene pogovore s slovenskim političnim vrhom, s katerim bosta izmenjala poglede na prihodnost EU. Skupaj bosta tudi uradno odprla Hišo EU v Ljubljani.

Juncker je dvodnevni obisk v Sloveniji začel v četrtek, ko se je sešel s premierjem Mirom Cerarjem in se pogovarjal z mladimi. Danes ima na programu ločeni srečanji s predsednikom DZ Milanom Brglezom in predsednikom republike Borutom Pahorjem.

Predsednik Evropske komisije je Slovenijo obiskal kot prvo članico unije po sredini predstavitvi predlogov za reformo EU v obliki bele knjige. Osrednja tema obiska je evropska prihodnost, saj želi izvedeti, kako točno si jo predstavljata slovenska vlada in predsednik. Ni pa se mogel izogniti niti vprašanjem, ki zadevajo Slovenijo, kot so vprašanje terana, nadzor na meji z Avstrijo ter arbitraža o meji s Hrvaško, o aktivnem državljanstvu in prihodnosti EU.

Jean-Claude Juncker in Miro Cerar. (Foto: Aljoša Kravanja)

Novi predsednik Evropskega parlamenta Tajani bo v Sloveniji na enodnevnem delovnem obisku. Začel ga bo z delovnim zajtrkom s predsednikom DZ, nato ga bosta ločeno sprejela predsednik republike Pahor in premier Cerar, po odprtju Hiše EU pa se bo sešel še z evropskimi poslanci iz Slovenije in imel pogovor z mladimi.

Ob uradnem odprtju Hiše EU, v kateri sta združena predstavništvo Evropske komisije in informacijska pisarna Evropskega parlamenta in ki se je na novo lokacijo na Dunajski v Ljubljani preselila oktobra lani, bosta zbrane poleg Junckerja in Tajanija nagovorila še premier Miro Cerar in evropska komisarka za promet Violeta Bulc.