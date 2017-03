Junckerjev obisk: neresno o resnih temah

V Sloveniji se mudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki je že na sprejemu na Brdu pri Kranju poskrbel za vročo razpravo, pa ne zaradi aktualne politike in usode EU, saj se je prišel k nam pogovarjati prav o svojih scenarijih prihodnje EU, pač pa predvsem zaradi toplih objemov, poljubov in precej neprimernega pogovora, ki sta ga imela s premierjem Mirom Cerarjem ob prihodu gosta na Brdo pri Kranju.

Med sprehodom po parku Brdo je pogovor nanesel tudi na seks. (Foto: POP TV)

Srečanje v (preveč) sproščenem vzdušju

Tesni in pogosti objemi, poljubljanje in celo trepljanje po riti, vse to so prepoznavni znaki zelo energičnega predsednika Evropske komisije. Po dolgem pogovoru in kosilu sta se Juncker in Cerar sprehodila po parku ter v sproščenem vzdušju nadaljevala svoj neformalni pogovor, ki pa je bil precej neobičajen, če ne celo neprimeren. Bolj je spominjal na gostilniško debato, kot pa na pogovor o prihodnosti EU. Juncker je namreč vprašal Cerarja: "Igraš golf?" Cerar mu odgovori: "Ne, ne igram golfa." Juncker nadaljuje: "Aha, ker … ali seksaš ali igraš golf?" "Seksam," mu hudomušno odgovori naš premier, medtem ko Juncker na vse to z nasmehom pripomni: "No, jaz pa nič od tega."

Pozdrav med premierjem Cerarjem in predsednikom Junckerjem. (Foto: Aljoša Kravanja)

Objem Junckerja in Cerarja ni ostal neopažen niti na družbenih omrežjih. Fotografija, ki jo je posnel naš fotograf Aljoša Kravanja, je doživela številne predelave, saj so nekateri kar tekmovali v zbijanju šal. Tako je nekdo umestil njun topel objem v legendarno sceno iz filma Titanik, nekdo je tvitnil, da je Juncker nova Esmeralda, njuno izredno toplo pozdravljanje pa so že označili kot 'ceraring' in 'junckering', ki smo ga pridružili k 'borutingu'.

Prijateljski odnosi ali neprimerne poteze

Vse skupaj pa niti ni tako neobičajno, če pogledamo Junckerjeva dosedanja srečanja s politiki, tudi premierjem Cerarjem. Pred leti je Juncker Cerarja v Bruslju udaril po zadnjici, junija 2015 pa je Juncker Cerarju zakril oči. In izjava Cerarja? "To je bilo pa s pravim občutkom. Kot vidite imamo prijateljske odnose na vrhu EU."

Juncker je veliko prahu dvignil, ko je madžarskega premierja Victorja Orbana zaradi zavračanja beguncev in gradnje ograje na madžarski meji maja lani poimenoval kar diktator. Temu je sledil še neobičajen pozdrav in klofuta.

V njegovi dolgi politični karieri je podobnih neprimernih trenutkov veliko. Nekoč se je med skupno novinarsko konferenco s hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarovič oglasil na telefon, prav tako je kregal grškega premiera Aleksisa Ciprasa, ker ni nosil kravate. Eni ga označujejo za neformalnega voditelja, ki se rad pošali, spet drugi, in teh je več, pa menijo, da gre s svojo hudomušnostjo predaleč in da ga je zaradi tega težko jemati resno.

Danes sta se srečala tudi s predsednikom Pahorjem. Tokrat nekoliko bolj zadržano. (Foto: Aljoša Kravanja)

Mladi Junckerju: Jemljite nas bolj resno

Si je pa Juncker včeraj vzel čas tudi za mlade, saj meni, da je treba skrbi mladih ustrezno nasloviti. A jih očitno ni prepričal, saj so tako od Junckerja kot od Cerarja zahtevali več konkretnih odgovorov in manj praznih besed. Pred prihodom na razpravo v Festivalni dvorani v Ljubljani ga je nekaj evroskeptikov celo izžvižgalo, a jim Juncker ni ostal dolžen in jih je izžvižgal nazaj. Na razpravi so bili mladi precej kritični. Menili so, da mora EU, če hoče preživeti, njihova suvereno in argumentirano podana mnenja jemati resno.

Politikoma so mladi dejali, da so zelo zaskrbljeni predvsem glede zaposlitev in prekarnosti ter migracij in odprtosti Slovenije. Najpomembnejši cilj EU, ki so ga mladi prepoznali, je ustvarjati razmere, v katerih bi dobili zanesljiva in trajna delovna mesta. Spomnili so, da je Slovenija članica EU z najbolj razširjenimi oblikami prekarnega dela.

Cerar jim je zagotovil, da si vlada ves čas prizadeva za rešitev tega vprašanja, Juncker pa jim je dejal: "Ne morem vam obljubiti, da bo vsak med vami imel varno delovno mesto." Sta pa s Cerarjem prestopila mejo okusnega, ko sta se na srečanju pošalila, da sta oba v tem trenutku na nek način prekarca. Ob njunih plačah in ugodnostih njuna šala mladim ni bila smešna, zato so ju pozvali, da njihove skrbi jemljeta resno.