Jure Cekuta bil v komi, zdaj so ga iz Bosne na zdravljenje prepeljali v Slovenijo

Jure Cekuta (Foto: POP TV)

Slikar Jure Cekuta, ki je eden od obsojencev v zadevi Patria, je po naših informacijah pred dnevi v Sarajevu, kjer je lani zaprosil za azil v Bosni in Hercegovini, padel v globoko komo, ki sta jo povzročila hiperglikemija (nenaden porast sladkorja v krvi) in živčni zlom. To je za novinarje oddaje 24UR potrdil njegov odvetnik Duško Tomić.

Danes so ga z rešilcem pripeljali v Slovenijo na nadaljnje zdravljenje, saj mu v sarajevski bolnišnici niso mogli nuditi ustreznega zdravljenja.

Odvetnik je povedal, da je izjava pravosodnega ministra, da ga lahko zaprejo, če se vrne v Slovenijo, zelo negativno vplivala na zdravje 67-letnega slikarja in se mu je tako zdravstveno stanje vseskozi slabšalo.

Po poročanju bosanskih medijev naj bi v komo padel 30. decembra na dopustu na Jahorini. Odpeljali so ga v klinični center v Sarajevu, kjer se je po petih dneh zbudil, a je imel vidne težave pri govoru in je bil v izjemno slabem stanju.

Po pogovoru z njegovim sinom so se odločili, da ga odpeljejo na zdravljenje v Slovenijo, in sicer v Celje.

Odvetnik pa ni odgovoril na vprašanje, ali je slovenske oblasti obvestil o njegovem prihodu domov. Dejal je le, da je bolni Cekuta v svoji težki situaciji opustil misel, da mu bo Bosna in Hercegovina dala politični azil.