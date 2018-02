Oster mraz terjal prvo smrtno žrtev, moški v Mariboru umrl po padcu pred domačo hišo

Izredno nizke temperature so v Sloveniji zahtevale prvo smrtno žrtev – moški iz okolice Maribora je zaradi podhladitve umrl na lastnem dvorišču, za življenje se bori še en človek, je poročal časnik Večer.

Moški iz okolice Maribora, ki je v hiši živel sam, se je preslabo oblečen odpravil iz hiše po drva, kjer mu je zdrsnilo in je obležal. Reševalci so ga našli šele dan pozneje.

Po naših informacijah se za življenje zaradi podhladitve bori še 79-letni moški iz Ormoža.

Na začetku februarja pa so v bolnišnico pripeljali še eno osebo, ki pa ni več v smrtni nevarnosti.

Tako hud mraz, kot je pritisnil v teh dneh, je zelo nevaren predvsem za starejše ljudi, kar je verjetno tudi krivo za prvo smrtno žrtev mraza pri nas.

"Večinoma so to starejši ljudje, ki se ob padcu – po kakšnem zlomu – ne morejo dovolj hitro pobrati in zateči na toplo, zato nastopi akutna hipotermija, kot se temu reče strokovno, in smrt lahko nastopi razmeroma hitro," je za Večer dejal Gregor Prosen z urgence UKC Maribor.

"Stvar je pa še toliko hujša v takem vremenu, kot je bilo včeraj, ob mrazu in vetru, ko je hlajenje telesa še hitrejše," je še dodal Prosen.

Na kaj moramo biti pozorni, ko pritisne oster mraz? (Foto: iStock)

Kaj ob hudem mrazu svetuje Nacionalni inštitut za javno zdravje?

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pred kratkim objavil nekaj nasvetov za ravnanje v tem mrzlem vremenu. Mraz lahko namreč škodljivo vpliva na zdravje zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Z upoštevanjem napotkov za ravnanje v mrzlem vremenu lahko škodljive vplive preprečimo.

Starejši in otroci mraz najbolj prizadene, poleg tega še bolnike – nekatere kronično obolele osebe ter ljudi s socialno-ekonomskimi problemi. Ogrožene so tudi osebe, ki so dodatno izpostavljene nekaterim dejavnikom iz okolja oziroma imajo slabše bivalne pogoje.

Kako lahko preprečimo težave, ki nastanejo zaradi mraza?

Kadar so temperature izredno nizke in še posebej, če piha tudi veter, se zadržujmo v zaprtih prostorih, zunaj pa čim krajši čas, svetujejo na NIJZ. Bodimo pozorni na tresenje od mraza, to je namreč pomemben znak, da telo izgublja toploto. Če tresenje ne preneha, se umaknemo v topel prostor. Poskrbimo za varno ogrevanje in zračenje prostorov.

Dojenčki naj ne spijo v hladnih prostorih. Poskrbimo, da bo dojenček oblečen v topla oblačila in zagotovimo primerno temperaturo prostora, pravijo na inštitutu. Če smo starejši od 65 let, redno preverjajmo temperaturo v svojem domu. Preverimo pri starejših sosedih in znancih, ali so njihova stanovanja primerno ogreta.

Izpostavljenost mrazu povzroči večje pojavljanje nekaterih bolezni in poškodb: srčno-žilne bolezni, obolenja dihal, padce in poškodbe, podhladitev telesa in omrzline. Posredno lahko mraz zaradi neustreznega ogrevanja vpliva tudi na več zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

Nikoli ne puščajmo otrok ali drugih oseb, ki ne morejo ustrezno poskrbeti zase, samih v zaprtem parkiranem avtomobilu in v mrazu ne nosimo majhnih otrok daljši čas v nahrbtniku, svetujejo.

Telesu omogočimo vzdrževanje toplote. Oblečemo se v topla in suha oblačila. Nosimo kapo, šal, rokavice in vodoodporno obutev. Obleka v številnih slojih bo učinkoviteje ohranjala primerno telesno temperaturo. Volnena in svilena oblačila ter oblačila iz nekaterih umetnih materialov so toplejša od bombaža. Vrhnje oblačilo naj ne prepušča vetra.

Poskrbimo, da so oblačila suha, kajti vlažna oblačila hitro ohladijo telo. Tudi potenje hitro odvaja telesno temperaturo, zato bodimo pozorni, da nam ni prevroče.

Uživajmo zadosti hrane in pijače. Telo za vzdrževanje telesne temperature potrebuje veliko energije, zato je pomemben zadosten vnos hrane in pijače. Pitje alkoholnih pijač in vnašanje drugih psihoaktivnih snovi v telo ni primerno, ker obstaja nevarnost, da ne občutimo mraza in ne zaznamo znakov podhladitve ter ne odreagiramo primerno.

Povečajmo nastajanje toplote ali dovajajmo toploto telesu. Topla hrana in pijača ogrejeta telo, še pravijo na NIJZ.

Na kaj moramo biti pozorni?

Če imamo kronično srčno obolenje, povišan krvni pritisk, astmo ali kronično obstruktivno pljučno bolezen, se izogibajmo telesnim naporom. Mraz pomeni dodatno obremenitev za srce in lahko povzroči poslabšanje astme in kronične obstruktivne pljučne bolezni.

Če moramo opravljati telesno aktivnost, se toplo oblečemo in delo izvajamo počasi. Izogibajmo se ledenim površinam in poskrbimo za varnost med rekreacijo ter pomagajmo drugim, posebno osebam, ki so bolj ogrožene.

Pripravimo si primerno zalogo hrane in zdravil. Nekatera zdravila nosimo s seboj. Preverjajmo temperature v bivalnih prostorih. Spremljajmo vremensko napoved in opozorila, še opozarjajo na NIJZ v teh dneh, ko je v državi pritisnil oster mraz.