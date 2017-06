Kaj je bilo po požaru v Kemisu narejeno dobro in kaj slabo?

Okoliške prebivalce je po požaru jezilo pomanjkanje informacij. (Foto: Miro Majcen)

V izobraževalnem centru Uprave RS za zaščito in reševanje na Igu bodo danes opravili analizo intervencije pristojnih služb ob požaru, ki je 15. maja izbruhnil v vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis. Analiza naj bi ponudila odgovore, kaj je bilo v noči požara in prvih dneh po njem narejeno dobro, kaj pa bi se še dalo izboljšati.

Na analizi bodo prisotni predstavniki vseh enot, služb in organov oziroma organizacij, ki so sodelovali pri gašenju požara in v prvih dneh po njem, ko so se pristojne službe lotile čiščenja onesnaženja bližnjega potoka Tojnica.

Prve dni po požaru je steklo delo številnih inšpekcijskih in nadzornih služb, ki so preverjale morebitno onesnaženje zraka, zemlje ter rastlin na območju, ki ga je zajel požarni oblak z nevarnimi snovmi.

Prebivalce Vrhnike in okoliških krajev je pomanjkanje informacij o dejanskem stanju okolja, slabo komuniciranje med inšpekcijskimi službami in nejasnost, kdo je odgovoren za informiranje javnosti, zelo razjezilo. Teden dni po požaru je Vrhniko obiskal tudi premier Miro Cerar, vlada pa je nekaj dni kasneje imenovala medresorsko delovno skupino, ki zdaj usklajuje aktivnosti, povezane s posledicami požara v Kemisu.