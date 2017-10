Kaj nam zaščitni znak 'izbrana kakovost – Slovenija' jamči pri nakupu mleka?

Sveže mleko se je nato kuhalo na štedilniku in vsi smo čakali smetano, da smo si jo mazali na kruh. Morda danes ta navada ni več tako pogosta kot nekoč, zagotovo pa je bližina pridelave pri mleku še vedno bistvenega pomena.

Prednosti lokalne pridelave in predelave mleka

Slovenci pri nakupu mleka dajemo prednost domačemu izvoru. Zakaj? Pridelava mleka ima pri nas številne prednosti. Majhne črede, zmerne mlečnosti, odprta paša v neokrnjeni naravi in mnoge druge prednosti so tiste, ki zagotavljajo posebno kakovost pridelanega mleka. Ali ste vedeli, da je Slovenija ena redkih držav, ki za prirejo mleka uporablja različne pasme goveda, s čimer prispevamo k ohranjanju živalskih genskih virov. Poleg tega so krave večinoma krmljene s travniško krmo, zato ima mleko ugodnejšo sestavo maščobnih kislin. Pot od kmeta do mlekarne je kratka, kar zagotavlja večjo svežino mleka in ohranjanje kakovostnih sestavin v mleku. To pa je ključno pri nadaljnji predelavi mleka v mlečne izdelke, ki jih z moderno tehnologijo in pod strogimi higienskimi pogoji proizvajajo slovenske mlekarne.

V Sloveniji ima kmetija v povprečju 15 krav molznic (povprečje EU 15 je 50 krav), ki vsaka daje približno 5.400 kg mleka letno, kar je 1.500 kg manj, kot je povprečje v EU. Manjše črede, zmerne mlečnosti in ustrezna krma ugodno vplivajo na počutje in zdravstveno stanje krav.

Pomen zaščitnega znaka »izbrana kakovost – Slovenija«

Znak »izbrana kakovost – Slovenija«, ki ga lahko že od konec lanskega leta v trgovinah najdete na mleku in mlečnih izdelkih, potrjuje njihovo 100-odstotno slovensko pridelavo in predelavo. To pomeni, da je bilo mleko pomolzeno na eni od slovenskih kmetij, ki so certificirane za shemo »izbrana kakovost«, mlečni izdelki iz tega mleka pa so bili nato predelani v eni od certificiranih mlekarn v Sloveniji. 100-odstotno slovenska pridelava in predelava omogoča največjo sledljivost ter dodatno kontrolo nad pridelavo in predelavo mleka, kar pozitivno vpliva na kakovost in svežino mleka ter mlečnih izdelkov.

Preverjena kakovost od pašnika do police

Poleg 100-odstotne slovenske pridelave in predelave so z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« izpolnjeni še dodatni nadstandardni kriteriji glede kakovosti in svežine mleka. Slovenski kmetje s posebno pozornostjo pridelajo sveže mleko odlične mikrobiološke kakovosti, ki ga nato mlekarne v najkrajšem času sprejmejo v predelavo in za vas pripravijo mlečne izdelke odlične kakovosti. To v okviru podelitve certifikata za shemo »izbrana kakovost« potrjujejo neodvisni certifikacijski organi, imenovani s strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki pridelovalce in predelovalce kontrolirajo glede porekla ter vseh nadstandardnih pogojev svežine in mikrobiološke kakovosti, ki so predpisani v specifikaciji «izbrana kakovost« za mleko in mlečne izdelke. Certifikat, ki omogoča uporabo znaka »izbrana kakovost – Slovenija«, morajo pridelovalci in predelovalci obnoviti vsako leto.

Od krave do mlekarne v 15 urah

Ste vedeli, da zaščitni znak »izbrana kakovost – Slovenija« zagotavlja, da je mleko od prevzema iz zbiralnice mleka do sprejema v mlekarno dostavljeno v manj kot 15 urah in je boljše mikrobiološke kakovosti, kot predpisuje zakonodaja?

Kako se zaščitni znak »izbrana kakovost – Slovenija« razlikuje od navedbe »slovenski izdelek«?

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« je rezultat uspešne vključitve slovenskih kmetov in mlekarn v shemo »izbrana kakovost«, ki je nacionalna shema z jasno določenimi pravili. Znak »izbrana kakovost – Slovenija« na mleku in mlečnih izdelkih jamči, da so 100-odstotno iz slovenskega mleka in da so predelani v Sloveniji. Pravico do uporabe tega znaka imajo samo certificirani pridelovalci in predelovalci mleka, ki so dodatno kontrolirani s strani neodvisnih certifikacijskih organov.

Po drugi strani je skladno z zakonodajo Evropske unije za uporabo navedbe »slovenski izdelek« dovolj že, da je le zadnja bistvena faza predelave mleka v mlečne izdelke opravljena v Sloveniji. Zato navedba »slovenski izdelek« ne zagotavlja, da je izdelek v resnici plod slovenskih rok in slovenskega znanja ter v celoti pridelan in predelan v Sloveniji.

Dodatna oznaka »KMEČKI« za mleko in mlečne izdelke

Na nekaterih embalažah mleka in mlečnih izdelkov boste lahko ob znaku »izbrana kakovost – Slovenija« videli še pripis KMEČKI. Ta zagotavlja, da so izdelki v celoti pridelani in predelani na slovenski kmetiji. Kmetje v tako označeno mlečne izdelke predelujejo izključno svoje mleko ali mleko, ki ga odkupujejo od največ 15-ih kmetij, ki ne smejo biti od njihove kmetije oddaljene več kot 25 kilometrov. Tako označeni siri so narejeni iz surovega mleka, fermentirani izdelki pa iz nehomogeniziranega mleka.

