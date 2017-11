Kaj se dogaja na Kemijskem inštitutu? Bivši zaposleni osumljen, da je načrtoval umor nekdanjega kolega

Decembra bo minilo tri leta od umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Zdaj pa se je Kemijski inštitut znova znašel v središču pozornosti, tokrat zaradi novega domnevnega kaznivega dejanja. Nekdanji zaposleni je namreč osumljen napeljevanja k umoru nekdanjega kolega.

Je bil Jamnik res umorjen zaradi kemikalije, ki so jo na Kemijskem inštitutu kupovali za ilegalne laboratorije z drogo, o čemer že dlje časa poroča Nova24TV? Se bo zaradi tega novega primera izkazalo, da je Novič v resnici nedolžen? (Foto: POP TV)

Motiv Michaela Stephana, ki naj bi naročil umor Janeza Plavca, še ni znan. Nova24TV pa poroča, da naj bi bil umor naročen za 26. oktobra 2017.

Kot poročajo različni mediji, je 54-letni libanonski kemik Michael Stephan, ki je nekaj let sodeloval s Kemijskim inštitutom, osumljen kaznivega dejanja napeljevanja k umoru enega izmed vodilnih uslužbencev inštituta, in sicer Janeza Plavca.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so potrdili, da so za osumljenega 20. oktobra odredili pripor zaradi ponovitvene nevarnosti in morebitnega vplivanja na priče oziroma uničenja dokazov. Po pojasnilih sodišča je zadeva trenutno v sodni preiskavi, in sicer zaradi kaznivega dejanja napeljevanja k umoru.

Tožilstvo je namreč po zaslišanju osumljenca zahtevo za sodno preiskavo vložilo zaradi suma napeljevanja k umoru, po členu, ki govori o umoru iz morilske sle, iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali prikril kakšno drugo kaznivo dejanje, iz brezobzirnega maščevanja ali iz kakšnih drugih nizkotnih nagibov. Zagrožena zaporna kazen za umor je od 15 do 30 let.

Milko Novič je bil aprila obsojen na 25 let zapora za umor Janka Jamnika. (Foto: POP TV)

Na inštitutu nad dejanjem bivšega zaposlenega zgroženi

Na Kemijskem inštitutu so nad načrtovanim dejanjem bivšega zaposlenega globoko pretreseni. "Na Kemijskem inštitutu smo bili konec oktobra 2017 s strani sodelavca seznanjeni, da je bivši zaposleni pripravljal nanj napad, ki pa ga je policija preprečila," so sporočili medijem. "Sodelavcu, ki naj bi bil tarča napada, smo ponudili vso strokovno pomoč. Vzroka za to sprevrženo dejanje ne poznamo, saj oseba, ki je načrtovala napad, od leta 2010, ko ji je potekla pogodba o zaposlitvi, ni več zaposlena na inštitutu."

Stephan je bil eden od osumljencev v primeru umora Jamnika

Kot poroča Nova24TV, je bil Stephan tudi eden izmed osumljencev umora direktorja Kemijskega inštituta Jamnika pred skoraj tremi leti, a mu je takrat alibi zagotovila ena od sodelavk.

Vse skupaj se bere kot najbolj napet triler. Za Jamnikov umor decembra 2014 je bil namreč obsojen nekdanji zaposleni na inštitutu Milko Novič (obsodba še ni pravnomočna), ki se je na obtožbo pritožil in še čaka na odločitev višjega sodišča. Novičevo soprogo je danes sprejel predsednik republike Borut Pahor, ki jo je na pogovor povabil zaradi pisma, v katerem Novičeva soproga Pahorja opozarja na številne kršitve, ki naj bi se dogajale med sojenjem.

Novič je ves čas sojenja vztrajal, da je nedolžen, prav tako njegova obramba trdi, da je bil obsojen kljub pomanjkanju dokazov. Pridržanje 54-letnega osumljenca tako obsodbo Noviča postavlja v drugačno luč.