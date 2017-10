Kaj se dogaja v podjetjih Smiljana Morija? Tu poštenja ni, tu je v igri samo denar, pravi nekdanja zaposlena

Nekdanji zaposleni pri Agenciji Mori pripovedujejo o grožnjah, sistemskih nepravilnostih in celo domnevnih nepoštenih praksah, zaradi katerih bi lahko bilo oškodovanih precejšne število zavarovancev. Na Agenciji za zavarovalni nadzor zatrjujejo, da poslovanje podjetij Smiljana Morija že preiskujejo.

Vendar težava ni zgolj v domnevnih spornih praksah Agencije Mori. V Sloveniji je še kar nekaj podobnih agencij in v Agenciji za zavarovalni nadzor so priznali, da se v zadnji nekaj letih pojavlja t.i. kolobarjenje, ko različne zavarovalne agencije oziroma njihovi zavarovalni agentje nekaj let po sklenitvi zavarovanja stranke prepričajo, da spremenijo ali ukinejo staro življenjsko zavarovanje in ponovno sklenejo novo.

Pri tem običajno ne povedo, da bo zavarovanec zaradi tega moral ponovno plačati stroške zavarovalnice in s tem tudi provizijo zavarovalniškega agenta ali da so pogoji novega zavarovanja morda celo slabši, kot pri prvi polici. Nekatere stranke naj bi tudi prepričevali, da bodo njihovo že obstoječo zavarovalno polico zgolj dopolnili z novimi produkti, v resnici pa staro zavarovalno polico prekinejo in z vami sklenejo novo.

To lahko preverite tudi sami. Če vas je zavarovalni agent prepričal, da bo zgolj izboljšal staro polico, mora biti na novi pogodbi enaka številka zavarovalne police, kot jo je bila na stari. Če je številka police sedaj druga, ste v resnici podpisali novo zavarovanje, ne glede na to, kaj vam je zatrjeval zavarovalni agent.

Če ste kadarkoli spreminjali življensko zavarovanje in sumite, da ste bili tudi vi morda zavedeni, je zato najbolje, da neposredno pri svoji zavarovalnici ali pri Agenciji za zavarovalni nadzor še enkrat preverite, kaj ste v resnici podpisali, koliko vas je to v zares stalo in v primeru naložbenih življenjskih zavarovanj, koliko denarja boste na koncu v resnici dobili. V primeru, da vas je agent prepričal, da bi bilo vaše zavarovanje boljše pri drugi zavarovalnici, sami preverite pri obeh, ali ste z novo polico zares na boljšem.

Agencija za zavarovalni nadzor je pred leti odkrila že številne sumljive zavarovalne police in morebitne oškodovance tudi pozvala, naj svoje police preverijo tudi pri njih, vendar naj bil odziv ljudi majhen. Če odkrijejo, da vas je agent zavajal, lahko ta izgubi dovoljenje za delo, vi pa boste lahko zaradi morebitnega oškodovanja vložili tožbo za odškodnino.