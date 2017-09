'1600 evrov za to, da se lahko skopaš enkrat na teden'

Trpimo mi, trpijo stanovalci, pravi ena od zaposlenih doma za starejše Črnuče. Starostniki, ki tam živijo, tudi po več ur ležijo polulani, osebje jih ne obrača, ne prinaša vode in jih dolgo ne skopa. Razlog je tudi v tem, da za 80 ljudi skrbi ena sestra. Svojci pritiskajo nanje, namesto, da bi na vodstvo. In ravno zato so se štiri od njih odločile javno spregovoriti o razmerah.