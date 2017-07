Kaj storiti, če se vam na dopustu v tujini poškoduje ali razbije avtomobilsko steklo?

V primeru poškodbe avtomobilskih stekel v tujini pokličite na številko +386 2 620 04 67. Dobili boste Carglass-ov klicni center v Sloveniji, kjer vam bodo podali vse potrebne informacije in po potrebi uredili termin v državi, kjer se nahajate. V avtu pa ne pozabite hraniti obliža, ki ga dobite v Carglass-ovih poslovalnicah in poslovalnicah poslovnih partnerjev.

Carglass-ov obliž

Vetrobransko steklo

Najpogostejše poškodbe nastanejo na vetrobranskih steklih zaradi kamenčkov, ki letijo izpod koles avtomobilov. Pogosto je poškodba tudi posledica naravnih pojavov, kot je toča, in pa neviht, ko zaradi nenadnega padca temperature steklo poči, še posebej, če je na steklu že bila manjša poškodba. Omenimo lahko tudi poškodbe zaradi najrazličnejših trkov v steklo: prometne nesreče, nesreče z razbitjem zadnjega stekla pri obračanju, vlom, košnja trave, padci predmetov ipd.

Poškodbo zaščitite z obližem

Če je površina poškodbe manjša od površine kovanca za 2 evra, se bo poškodba zelo verjetno dala popraviti. Na mesto poškodbe takoj pritrdite Carglass-ov obliž, s katerim boste poškodbo zaščitili pred vodo in umazanijo in omogočili lepše izvedeno popravilo. Nato čimprej pokličite Carglass, medtem pa z upoštevanjem naslednjih navodil preprečite, da bi se razpoka razširila, zaradi česar bi bila potrebna menjava stekla:

- avta ne puščajte na soncu - parkirajte ga v senci ali pa vetrobransko steklo pokrijte z zaščitno folijo;

- ne usmerjajte pihanja klime v vetrobransko steklo, temperaturo v avtu pa znižujte postopoma;

- izogibajte se vožnji po makadamu in slabših cestah;

- ne loputajte z vrati (zaradi vibracij in potiska zraka).

Postopek popravila nato traja 30 minut in steklu povrne 100% trdnost.

Če je nastala poškodba ali razpoka večja, pa moramo steklo zamenjati. Ker vetrobransko steklo prispeva k karoserijski trdnosti vozila in tako poškodovano izgubi do 34% svoje trdnosti, svetujemo, da to storite takoj.

Stransko in zadnje steklo

Stranska stekla in zadnje steklo se v nasprotju z vetrobranskim steklom, ki je sestavljeno iz dveh zlepljenih plasti, večinoma razbijejo popolnoma. Svetujemo, da imate tudi v poletnih mesecih v avtu kakšno volneno odejo.

Kako se torej lotiti sanacije razbitega stranskega ali zadnjega stekla, če med vožnjo pri sebi nimate sesalca:

· Najbolje je razbite koščke stekla pokriti z volneno odejo in vozilo posesati, ko imamo možnost.

· Previdno - najbolje, da zadevo urejate z debelejšimi rokavicami.

· S palico ali kakšnim daljšim predmetom poskusite delce stekla, ki so se obdržali okrog počistiti

· Ko je vozilo posesano in karoserija očiščena, se lotimo namestitve folije

· Lahko uporabimo tudi kuhinjsko folijo, vendar je potrebno uporabiti vsaj dve plasti, da dosežemo trdoto, lahko pa uporabimo kakršnokoli folijo, ki jo na vseh koncih zalepimo z širšim lepilnim trakom

· Pazite pri odpiranju sprednjih oken med vožnjo, da se folija ne odlepi.

Na dopustu vam želimo čimveč užitkov in čimmanj tovrstnih pripetij!

