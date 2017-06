Kaj ugotoviš, ko greš sredi noči z alkotestom po ljubljanskih ulicah?

(Foto: Thinkstock)

Sodelavci Zavoda Varna pot so v petek zvečer in v soboto zjutraj po ulicah, prireditvah in lokalih po Sloveniji v okviru projekta Čista nula, čista vest mlade spodbujali k odgovornosti v prometu in trezni vožnji. Izkazalo se je, da je bilo odgovornih voznikov več kot dve tretjini.

Kot so sporočili z Zavoda Varna pot, so ponoči v okviru akcije Čista nula, čista vest nagovorili okoli 4500 ljudi in nagradili 619 odgovornih voznikov. "42 odstotkov sodelujočih je res pokazalo podporo in so s Čisto nulo in čisto vestjo zapustili lokale, če pa prištejejo še tiste, ki so napihali do dovoljene meje 0,24 mg/l, pa se ta odstotek povzpne na kar 67 odstotkov," so navedli.

Neslavni rekorder je bil tokrat z Brezovice in je napihal kar 2,04 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Zavodovim moderatorjem je obljubil, da bo poklical taksi, ko bo prišel iz lokala.

Sicer pa so se ženske po navedbah zavoda izkazale za precej bolj odgovorne voznice, saj je kar 93 odstotkov voznic odšlo domov treznih. Pri moških je 64 odstotkom voznikom alkotest pokazal pozitiven rezultat.

V času akcije pa so policisti sicer obravnavali 87 prometnih nesreč s premoženjsko škodo in 19 nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali dva voznika na območju policijskih uprav Celje in Kranj, ter zasegli deset vozil zaradi hujših kršitev cestnoprometnih redpisov.

Z izvedbo akcije so v zavodu izredno zadovoljni, tako s samim izvedbenim delom kot tudi pozitivnim odzivom obiskovalcev lokalov ter medijskim odzivom, ki kažejo, da so tovrstne akcije zaželene in pripomorejo k informiranju javnosti o omenjeni problematiki, so še dodali v zavodu.

Alkohol se v povezavi s cestnim prometom pojavlja zlasti med populacijo v starosti med 18 in 54 leti, najbolj pa izstopa starostna skupina med 24 in 34 leti, v kateri je alkoholiziranost povzročiteljev prometnih nesreč najvišja. Največ nesreč pod vplivom alkohola se zgodi ob koncih tedna in v poznih nočnih in zgodnjih jutranjih urah.

Zato je osnovni namen projekta Čista nula, čista vest spodbujanje primernega odnosa in odgovornosti do alkohola, zlasti med mladimi. Mladi - študenti moderatorji, ki sodelujejo v projektu, seznanjajo svoje vrstnike o pomenu odnosa do alkohola, prepovedanih drog in ostalih substanc, odgovornega ravnanja v prometu, še posebej ko prevzamejo vlogo voznika.

Program se izvaja v nočnih lokalih ter drugih lokacijah, kjer mladi direktno nagovarjajo mlade, naj postanejo odgovorni vozniki in vozijo trezni. Program zagovarja filozofijo: "Ko vozim, ne pijem, ko pijem, ne vozim!"