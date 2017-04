Kaj vse lahko doleti kupce stanovanj ...

Si predstavljate, da v enem od stanovanjskih blokov kupite stanovanje, ga pošteno plačate, potem pa vas čez osem let nekdo toži in od vas zahteva denar, ker da del bloka stoji na njegovem zemljišču. Prav to se je zgodilo lastnikom stanovanj dveh blokov na Viču, ki jih na ljubljanskem okrajnem sodišču zdaj toži Mestna občina Ljubljana. Investitor je imel za gradnjo vsa potrebna dovoljenja. Kdo je torej zatajil?