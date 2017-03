Kajenje ob prisotnosti otrok v avtomobilih od danes kaznivo, uvaja se enotna embalaža, prepoveduje pa oglaševanje tobaka

Danes je začel veljati zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki uvaja tudi enotno embalažo za tobačne izdelke. (Foto: 24ur.com)

Z današnjim dnem začenja veljati zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki uvaja strožje ukrepe pri uporabi tobaka, uvaja licence oziroma dovoljenja za prodajo tobačnih izdelkov in prepoveduje oglaševanje tobaka. Poleg tega uvaja tudi enotno embalažo za tobačne izdelke.

Zakon, ki so ga v DZ brez glasu proti sprejeli 15. februarja, prepoveduje kajenje oziroma uporabo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih. Prav tako je kajenje prepovedano v vseh vozilih, če so v vozilu mladoletni.

Prepoveduje tudi prodajo cigaret in tobaka za zvijanje z aromo ali z dodatki, kot so vitamini, kofein ali tavrin itd.

Zakon prepoveduje vsako doniranje ali sponzoriranje dogodka ter kakršno koli posredno in neposredno oglaševanje in promocijo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Na vsakem prodajnem mestu bo lahko na vidnem mestu, v velikosti največ A4 formata objavljeno največ eno obvestilo, da se na tem mestu prodajajo tobačni izdelki.

Po novem bodo embalaže tobaka enake, brez znamk proizvajalca. (Foto: 24ur.com)

Nove embalaže

Prepovedana bo prodaja sladkarij, prigrizkov, igrač ali drugih predmetov v obliki tobačnih izdelkov, namenjenih mladoletnim.

Po novem bodo embalaže tobaka enake, brez znamk proizvajalca. Na zunanji embalaže bodo morala biti navedena zdravstvena opozorila, na vsakem zavojčku bo po zakonu pisalo Kajenje ubija - prenehajte zdaj in Tobačni dim vsebuje več kot 70 snovi, ki povzročajo raka. Ti opozorili morata pokrivati 50 odstotkov površine, na kateri sta natisnjena. Na embalažah bodo tudi barvne fotografije, ki prikazujejo posledice uporabe tobaka.

Po zakonu bo ostala prepovedana prodaja tobaka za oralno uporabo, zakon pa tudi podrobno regulira elektronske cigarete.

Zakon uvaja dovoljenja za prodajo tobačnih izdelkov, ki bo trajalo pet let. Če bo prodajalec kršil predpise zakona, se mu bo lahko dovoljenje odvzelo.

Poleg tega zakon v slovenski pravni red prenaša določbe evropske direktive in določa najvišje vrednosti emisij ter poročanja o sestavinah in emisijah tobačnih izdelkov, prepoveduje arome in določene dodatke v tobačnih izdelkih.

Vse določbe danes še niso v veljavi

A vse določbe zakona ne bodo danes prišle v veljavo. Skladno z zakonom se bo prepoved tobačnih izdelkov z aromo začela uporabljati 20. maja 2020.

Tudi nekatere določbe glede zdravstvenih in informativnih opozoril na embalaži tobačnih izdelkov, se bodo začele čez dve leti.

Določbe, ki opredeljujejo barvo in odtenek embalaž tobačnih izdelkov in posameznih cigaret, ter določbe, ki določajo pravila za navajanje znamke, imena in vrste tobačnih izdelkov pa se bodo začele uporabljati 1. januarja 2020.