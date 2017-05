Kako izkoreniniti huliganizem? Kaznovanje in preganjanje razgrajačev ni vse

Pretepanje huliganov s policijo in zažiganje ter uničevanje stadiona na derbiju v Stožicah bi lahko preprečili, trdi varnostni strokovnjak Domen Vivod, ki rešitve ne vidi le v strogem kaznovanju huliganov, ampak tudi v pozitivnih zgledih športnega navijanja, brez nasilja in žaljivk. Varnostniki in policisti pa bi morali bolje sodelovati in dosledno izvajati ukrepe, ki jih predvideva zakonodaja.