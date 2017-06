Kako je Heleni Jereb uspelo narediti popolno transformacijo?

Največkrat predvsem pri ženskah so ti razlogi povezani predvsem z emocijami, saj ženske vse emocije “pojemo”. In tudi takrat se moramo vprašati, koliko tehtajo naše emocije, koliko so prav one krivci za našo trenutno situacijo. Kaj so tisti glavni razlogi in situacije v katerih se znova in znova tešimo s hrano, se nagradimo in se ponovno ovijemo v svojo cono udobja, kjer je tako lepo, pa če tudi le samo za par minut. Namreč hrana je odlična droga, ki nas lahko še kako dobro zasvoji. Dodatna slaba plat pa je tudi, da je hitro vidna navzven, in je ne moremo skriti kot mnogo drugih odvisnosti, pravi Tamara Šišić Kramer, AFP certificirana osebna trenerka in life coach.

Naslednji korak je postavljanje cilja, kar lahko rečemo, da je prava umetnost. Namreč ni dovolj, da si le rečemo: “Želim shujšati 20kg.” Zakaj? Ker če rečemo, da želimo shujšati, smo se že takoj zavezali k kratkoročnemu učinku. Namreč hujšanje je nekaj kar je kratkoročnega, biti fit in spremeniti svoj življenjski slog za celo življenje pa je dolgoročnega pomena. Pravtako, ko govorimo o številu prekomernih kilogramov govorimo o posledicah nečesa kar je nastalo iz vzrokov, ki tičijo nekje drugje. In ko se pričnemo osredotočati na vzroke in ne na posledice se naša pot dolgoročne transformacije prične.

Zato je postavljanje ciljev umetnost prav svoje sorte, saj težimo k temu, da ustvarjamo novo osebo. Novi jaz, ki želi pustiti za seboj določene vzorce, ki jo držijo nazaj, da maksimizira svoj potencial. Želi izpolniti svoje še neizpolnjene želje in hrepeni po življenju polnem strasti. Tako strasti do dela, do svojih najbližnjih ter predvsem strasti do življenja v čisto vsaki obliki. Poudarek verjetno vidite da je na tem, da si oseba želi in da je odločena narediti spremembo ter ko enkrat spozna, da je moč za to spremembo v njej sami, potem ni meja več kaj lahko doseže v življenju.

nuMe slim prehrana je odlična prehranska pomoč na poti do cilja, saj posamezniku nudi hitro vidne rezultate, ki ga tudi dodatno motivirajo, da vztraja do svojega cilja. Tako ima tudi že pripravljene obroke brez velike organizacije vedno pri roki in brez štetja kalorij, saj tako točno ve koliko kalorij in hranilnih snovi je vnesel dnevno, hkrati pa je njihov imunski system zaščiten z vnosom vseh vitaminov, mineralov in vlaknin, ki jih telo potrebuje. Izkušnje uporabnica pravijo, da so jim okusi enosatvno odlični in potešijo še tako velike čokoholike in sladkosnedke.

Eden pomembnejših nasvetov, ki bi ga dala je, naj se lotijo postavljanja cilja na podlagi vizije, ki jo imajo za svoje življenje, iz strasti, ki jih imajo ali jih še morajo poiskati ali jim pustiti na plan, izhajajoč iz slike oz. vizualizacije sebe v svoji najboljši podobi oz. podobi ženske, ki želi postati. Naj imajo vedno pred seboj ta jasen cilj in se dnevno spomnijo zakaj to delajo in kaj jim ta novi jaz prinese. Vedno tudi rečem, potegnite ven iz svojih spominov sliko sebe, ki vas inspira oz. podobo sebe kamor nikoli več ne želite priti. Izberite telesno aktivnost v kateri uživate in se obkrožite z ljudmi, ki vas bodo dnevno podpirali na poti. Vedite pa, da je samo v vas moč, da naredite te spremembe. Nihče drug jih ne bo naredil namesto vas.

Helenina zgodba:

V marcu 2016 sem dosegla popolno dno. Imela sem 110 kg, začela so me boleti kolena, pri samo nekaj korakih po stopnicah sem bila popolnoma zadihana in pričela sem se spraševati: “Helena do kam boš zlezla, imaš komaj 42 let? Kaj je s tabo? Ogromno življenja imaš še pred seboj. A je to resnično življenje, ki ga želiš živeti? Ustavi se in dovoli, da začne sijati tvoj dijamant, ki se skriva globoko v tebi. Vse kar moraš storiti je, da stopiš končno iz svoje cone udobja, ga zbrusiš, oblikuješ in mu dovoliš priti na površje.”

Moja izkušnja na poti preobrazbe, katere pomemben del je nuMe slim prehrana je bila odlična. Prvih nekaj tednov, ko sem bila izključno na nuMe prehrani mi ni bilo potrebno razmišljati kaj si bom pripravljala za obroke in kaj kupovala v trgovini, ni mi bilo potrebno preštevati kcal, saj sem z vsakim nuMe obrokom točno vedela koliko beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob sem zaužila ter kar je bilo najbolj pomembno sem dobivala vse potrebne vitamine in minerale, torej mi ni bilo potrebno dodajati nobenih prehranskih dodatkov. Pa še vsi nuMe obroki vsebujejo kolagen in se mi ni bilo potrebno bati, da bo moja koža povešena tudi po 30 izgubljenih kilogramih.

Moram poudariti kako nisem bila nič lačna kljub temu da ima vsak obrok le nekaj čez 100 kcal, želodec se mi je močno skrčil, kilogramčki pa so kar izginjali. Počasi po 8 tednih sem pričela s kombinacijo z ostalo zdravo prehrano in Tamarina edukacija o zdravih živilih in branju deklaracij mi je še kako odprl oči glede živil, ki sem jih kupovala vsa ta leta. Malo več organizacije je bilo potrebno, saj sem vnesla 2 svoja obroka. Glede na to, da imam precej terensko delo sem si kupila monaško posodo, kjer si vsakodnevno zgodaj zjutraj skuham kosilo za seboj. Ostale nuMe obroke; ploščice, shakee, juhice pa imam skrbno spravljene v luštnem nuMe kovčku. Lotila pa sem se tudi online coaching nalog, ki so del NBG Plana, ki sem ga prejela ob paketu nuMe prehrane.

Ključ katerega vam želim predati, da je moja izkušnja z nuMe več kot vitkenje kot mu jaz rečem, temveč ravno to nuMe razlikuje od ostalih, da nuMe nudi celovit pristop, ki mu jaz rečem notranje in zunanje vitkenje in hoja po poti do čarobne notranje skrivnosti – do svojega dijamanta ...

Odkrivaš delčke sebe za katere veš, da nekje globoko v tebi spijo in seveda pri tem celotnem procesu jim dovoliš, da pridejo na površje in to je sestavina, ki ti da opolnomočenje, da se ti zdi, da v življenju lahko dosežeš čisto prav vse. Za postavljanje ciljev, ki so se zdeli še tako nemogoči in dobiš motivacijo in vero vase, da ustvarjaš svojo novo podobo, novo življenje, novo poslovno kariero polno strasti in poslanstva, vrhunske projekte, ki jih želimo, za vrhunske partnerske, prijateljske in starševske odnose, predvsem pa ljubeč odnos do same sebe. Z NOVO JAZ...

Helena Jereb, 43 let

Če se vam zdi, da na poti potrebujete pomoč potem je nuMe prehrana skupaj z online NBG Načrtom odlična rešitev za vas. Lahko se obrnete na enega izmed naših strokovnjakov na customercare@nu-Me.eu ali pokličete na 030 709 409. Vse informacije lahko najdete tudi na www.nu-Me.eu .

Naročnik oglasa je Nutrismart.