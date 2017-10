Kako je videti trening športnikov, zaposlenih v vojski?

Plavanje v uniformi in polni bojni opremi, plazenje in premagovanje najrazličnejših ovir na namišljenem bojišču - tako je videti trening športnikov, zaposlenih v slovenski vojski. Gre sicer za povsem običajno vojaško usposabljanje, ki pa je tudi vrhunske športnike, čeprav so vajeni napornih treningov, pošteno zdelalo.