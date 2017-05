Zapornik drogo, namenjeno preprodaji, dobil od obiskovalca

Jože Podržaj se zaveda, da se in se bodo droge tihotapile v zapore. (Foto: POP TV)

V želodcu zapornika, ki v zaporu na Dobu na zaprtem oddelku prestaja 15-letno zaporno kazen, so našli kar 16 vrečk mamil, dve sta počili. Zato se je zaradi akutne zastrupitve 28-letni zapornik zgrudil in odpeljali so ga v bolnišnico.

Policija je drogo, kot so poročali v oddaji 24UR, zasegli. Šlo je za več kot 100 gramov snovi v obliki tablet. Novomeška policija nadaljuje s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin suma storitve kaznivega dejanja, povezanega s prepovedanimi drogami.

Generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj je povedal, da se in se bo v zapore tihotapilo drogo. V zaporih je več oseb, odvisnih od drog - približno ena četrtina zaprtih - in temu primerna je tudi ponudba.

Zadnji primer se je zgodil na obiskih, in sicer na oddelku obiskov, ki je manj zavarovan in tam je relativno enostavno prišlo do predaje droge med prinašalcem, šlo je za znanca, in zapornikom. Dovoljenje za tak obisk, ki je trajal 50 minut, brez posebnosti, je imel, ker ni bilo indicev, da je uživalec drog, sicer imajo zaporniki obiske, kjer so od obiskovalca ločeni s stekleno steno. Obiski so sicer tudi najlažja pot drog v zapore, je dejal Podržaj.

Poudaril je še, da pazniki nimajo pooblastil, da pregledajo tudi človeške odprtine, da bi tako lahko našli drogo. Dogodek jih je presenetil, saj do zdaj, kot omenjeno, pri konkretnem zaporniku niso ugotovili odvisnosti in niso imeli informacij, da se ukvarja s preprodajo drog, a iz zasežene količine je možno sklepati, da bi šlo za preprodajo.

Analiza droge s psihoaktivnimi učinkovinami še poteka, zasegli so 117 gramov, a del je bil že raztopljen.

Podržaj je še povedal, da zapornik okreva. Hkrati je pohvalil zaposlene, da so hitro reagirali, saj bi lahko v nasprotnem primeru zapornik umrl.