Kako kupiti rabljen avtomobil s pomočjo avtoDNA?

Cena je predvsem odvisna od modela, klase in proizvodnega leta vozila oz. leta prve registracije; vedno je dobro, da preverite proizvodno leto in datum prve registracije vozila, saj lahko včasih ugotovite, da med njima obstaja časovna vrzel, ki je lahko daljša od enega leta.

Cena se bo prav tako razlikovala za:

- potniška, terenska in lahka gospodarska vozila

- prostornino in moč motorja

- število vrat; isti model je lahko v dveh različnih cenah, odvisno od tega ali ima 3 ali 5 vrat

- vrsto goriva; vsak kupec rabljenega avtomobila bo želel vedeti, če gre za bencinski, dizelski ali avtoplin ( LPG ) motor. V primeru predelave na avtoplin je cena lahko odvisna tudi od tega ali je bila predelava že od samega začetka in kakšen je datum poteka rezervoarja za avtoplin

- oprema; tudi če dva avtomobila delita enako znamko, model in proizvodno leto, lahko v ceni pride do znatne razlike zaradi opreme. Avto je nasplošno vreden več, če ima dodatke, kot so ogrevani sedeži, klimatska naprava, avdio sistem, električna ogledala, ogrevana ogledala, okna ali sedeži, zračne blazine (njihova namestitev in število), parkirni senzorji ipd.

- kilometrina; to je eden od dejavnikov, na katerega bo kupec najprej opozoril, takoj po preverjanju znamke, modela in proizvodnega leta. Višja je kilometrina, manjša je vrednost avtomobila.

- splošno stanje avtomobila; tu ni nobenih dvomov; manj prask kot jih ima avto, in manj obrabljenega izgleda, več je vreden

VIN številka vozila nikoli ne laže !

VIN ( Vehicle Identification Number ) je identifikacijska številka vozila, v Sloveniji poznana tudi kot številka šasije. Vsako vozilo ima edinstveno številko VIN. To lahko najdete v dokumentaciji ( prometno dovoljenje, homologacija) in na določenih mestih avtomobila. Odvisno od znamke in modela ga lahko najdete na požarnem zidu, na tleh ob sovoznikovem sedežu, na levi strani armaturne plošče itd. Vse več je primerov v Sloveniji, kjer prodajalci rabljenih vozil v oglas navedejo tudi VIN številko za posamezen avtomobil. Če številka VIN ni navedena, pa zagotovo vprašajte zanjo. Dekodirana VIN številka vam bo ogromno povedala o avtomobilu, ki ga želite kupiti.

Kje lahko preverite VIN številko ?

Najlažji način dekodiranja VIN številke je, da obiščete spletno stran autoDNA ( www.autodna.si ), kjer bodo preverili kateri koli avto za vas samo s številko šasije. Z brezplačnim dekodiranjem VIN številke vam bo prikazano, koliko podatkov je na voljo za željen avtomobil. Samo vnesite številko VIN v iskalniku autoDNA ( www.autodna.si ) in videli boste, kakšen je avto. Poleg osnovnih informacij, kot je leto modela, ki je na voljo brezplačno, lahko dostopate tudi do podatkov o prevoženih kilometrih, nesrečah, odškodninskih zahtevkih ali celo uporabi avtomobila (npr. če jih je kupila fizična oseba ali podjetje, in ali je bilo uporabljeno kot taksi). Zakaj je to pomembno za vas? Nekateri avtomobili s kilometri od 300.000 km do 400.000 km se uvažajo kot taksiji, le-ti pa se takoj po previtju kilometrskega števca nazaj pri nas prodajajo kot bi jih predhodno vozil samo en lastnik.

Zakaj je tako pomembo preveriti VIN številko? Najpomembneje je, da je prvi filter, ki vam omogoča, da izberete le tiste spletne oglase, ki si jih je vredno ogledati; s tem pa se lahko izognete slabemu nakupu avtomobila. Preverjanje VIN številke je le prvi korak, ki ga morate opraviti, da preverite rabljen avtomobil, vsekakor pa je priporočljivo, da pred nakupom opravite še detaljni fizični pregled.

Naročnik oglasa je Navium d.o.o.