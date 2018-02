Kako na nujni vožnji ostati zbran?

Okoli pol milijona klicev na pomoč so lani prejeli gasilci in reševalci, na teren so z vozili odhiteli 20.000-krat. S kakšnimi občutki hitijo na pomoč reševat življenja? Razmišljajo o tem, kaj jih čaka, kako bodo pomagali, kako tudi sami preživeli. Hkrati morajo zbrano voziti z intervencijskimi lučmi v gneči, po snegu, ledu ... Da znajo v takšnih situacijah čim boljše odreagirati, se usposabljajo tudi v posebnem v simulatorju.